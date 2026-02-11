GUNKUL มุ่งดิจิทัล รุกพลังงานสีเขียว ตั้งเป้ารายได้โต 10-15%

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ปี 69 ต่อยอดวิสัยทัศน์ประกาศกลยุทธ์ขยายอีโคซิสเต็มสู่การเป็น ‘พาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียวและ AI’ เน้นสร้างขีดความสามารถในกลุ่ม 3 ธุรกิจหลักให้แข็งแกร่ง และปรับโครงสร้างองค์กรเตรียมความพร้อมในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก เดินหน้าสร้าง S-Curve ขยายฐานสู่อุตสาหกรรมใหม่ โครงสร้างพื้นฐานเอไอและ Data Center สอดรับเทรนด์โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 กว่า 10,000 ล้าน มั่นใจเติบโตตามเป้า 10-15%
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL ) เผยว่า ปี 69 GUNKUL กำหนดเส้นทางการเติบโตองค์กรสอดรับเทรนด์เศรษฐกิจและทิศทางพลังงานของโลก เน้นสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจเดิม คือธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน สีเขียว (Green Power) ที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีพอร์ตกำลังการผลิตลำดับต้นของประเทศ , ธุรกิจรับเหมา ไฟฟ้า (EPC) และธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing)
ทั้งนี้ ภาพรวมคาดว่าอัตราส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากจากที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงาน PDP 2024 โดย Bloomberg มีการคาดการณ์การเติบโตของตลาดพลังงานสะอาดจาก 22% เป็น 77% ภายในปี 70 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าตลาดสูงถึง 8 ล้านล้านบาท หากผนวกกับมูลค่าการลงทุนที่ถูกอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในโครงการ Data Center กว่า 800,000 ล้านบาท
โดย GUNKUL มองว่ามีศักยภาพที่จะเข้าร่วมได้อย่างน้อยราวๆ 10-15% ของมูลค่าดังกล่าว จึงได้มีการวางกลยุทธ์ในปี 69 ประกาศภารกิจการเป็น พาร์ตเนอร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและ AI รองรับกระแสการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของไทย แต่เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของพลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคอนาคต ซึ่ง GUNKUL พร้อมที่จะขยาย Ecosystem โดยนำความเชี่ยวชาญแบบครบวงจรด้านพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเข้าไปสร้างมูลค่าการเติบโตที่ยั่งยืนและยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
สำหรับเป้าหมายในส่วนของ 3 กลุ่มธุรกิจหลักมีแผนการดำเนินการดังนี้ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสีเขียว (Green Power) เดินหน้าประมูลโครงการพลังงานสะอาดตามเป้าพอร์ตโฟลิโอพลังงานไฟฟ้าสีเขียวแตะ 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนโรงไฟฟ้าสีเขียว ไปต่างประเทศ 150 เมกะวัตต์ เน้นประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอื่นๆ ขยายอีโคซิสเต็มบริการด้านพลังงานสะอาดเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เชิงรายได้ภายในปี 70
ธุรกิจรับเหมาไฟฟ้า (EPC) ตั้งเป้าบันทึกรายได้ 5,500 ล้านบาทภายในปี 69 โดยจะเตรียม ประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (EPC) ทั้งจากภาค เอกชนและหน่วยงานรัฐ ที่จะช่วยเพิ่ม การเติบโตด้านรายได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีการลงทุน จากภาครัฐเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังคง เดินหน้าขยายบริการรับเหมาวิศวกรรมไฟฟ้าและ อินฟราสตรัคเจอร์ สู่ตลาดแรงดันสูง 115 kV - 500 kV ซึ่งมีความเฉพาะทาง ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดในระดับผู้บริโภคโดยทั่วไป (B2C) ได้อีกมาก
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing) ขยายตลาดสำหรับกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระดับแรงดันกลางจนถึงแรงดันสูงเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์แรงดันต่ำสำหรับ Data Center ที่จะเข้ามา รวมถึงการช่วยรุกตลาดอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ทั่วประเทศร่วมกับ SUNGROW ผู้นำด้านอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โซลูชั่นอันดับ 1 ของโลก โดยจะมุ่งเน้นการกระจายสินค้าครอบคลุมทุกขนาดกำลังการติดตั้ง
สำหรับ ปี 68 ที่ผ่านมา GUNKUL ประสบความสำเร็จ ชนะงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าหลายโครงการ ทำให้มีแบ็คล็อกสะสมสูงถึง 8,000 ล้านบาท รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำในการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้าน Direct PPA ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องเร่งสร้างศักยภาพทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในตลาดเดิมหรือตลาดใหม่ในทุกมิติ โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ของ GUNKUL ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแบบครบวงจรเชิงลึก ผนวกกับความได้เปรียบด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง (Economies of scale) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภายในองค์กรที่ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
ขณะที่ การขยาย Ecosystem เข้าไปในธุรกิจ Data Center จะเป็นการขยายศักยภาพของความเป็นผู้ผลิตพลังงานสีเขียวที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิตพลังงาน ระบบสถานีไฟฟ้าและสายส่ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ – สูงที่ GUNKUL สามารถดูแลทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ ซึ่งเรียกได้ว่าบริหารจัดการตั้งแต่ในระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่ระบบการใช้พลังงานภายในโครงการ รวมไปถึงการเชื่อมต่อระบบ Direct PPA ซึ่งเป็นอีกกุญแจสำคัญของการใช้พลังงานสีเขียวในพื้นที่ของ Data Center ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างทางการเงินและความคล่องตัว ผ่านการเติบโตแบบ Joint Venture เพื่อรองรับโอกาสที่เข้ามาได้อีกมาก
โดย ปี 69 GUNKUL ตั้งเป้ารายได้ปี 69 กว่า 10,000 ล้านบาทและกำไรจากการดำเนินงานยังคงเติบโตแข็งแกร่งในระดับสองหลักอยู่ที่ 10 - 15% ซึ่งหากดูจากผลการ ดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 68 นับว่าประสบความสำเร็จตามกรอบที่วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการดำเนินธุรกิจพลังงาน ทั้งโครงการพลังงานลมและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยกำไรสุทธิรวม 9 เดือนเป็นไปตามเป้าหมายแตะ 1,309 ล้าน กำไรขั้นต้น 36.48 % มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูง 13.21% และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิ (Net IBD/E) ต่ำเพียง 0.92 เท่า แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการรองรับโอกาสทำธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ได้ในทุกมิติ รวมถึงมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) รวมโดยประมาณ 6.56%
ดังนั้น GUNKUL มั่นใจมีศักยภาพในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับขนาดธุรกิจได้อีกมาก สำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนซึ่งในปี 68 ทางบริษัทฯ ได้รับผลประเมิน SET ESG Ratings AAA ที่เป็นระดับสูงสุด บริษัทฯ ตั้งใจที่จะดำเนินกิจการโดยรักษามาตรฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าในระดับเดียวกัน คาดการณ์ผลประเมิน FTSE Russel ไม่ต่ำกว่า 90% ในการประเมินช่วงปลายปี 69