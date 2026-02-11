เคทีซีเปิด3กลโกงยุค Scammer 4.0-เผยกลุ่มอายุ20-49ปีเป้าหมายอันดับ1

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)เผยสถิติล่าสุดจากศูนย์ AOC 1441 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นับตั้งแต่ปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2569 กลุ่มคนวัยทำงานอายุ 20-49 ปีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เสียเงินให้กับมิจฉาชีพสูงที่สุด โดยมีจำนวนเคสพุ่งสูงกว่า 4 แสนราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 25,176 ล้านบาทหรือเกือบครึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่เป็นคำถามต่อมาคือ ทำไม Digital Native อย่าง Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน ถึงยังพลาด... คำตอบไม่ใช่ไม่เก่งเทคโนโลยี แต่เพราะมิจฉาชีพวันนี้อัปเกรดตัวเองเป็น “Scammer 4.0” ที่ใช้ทั้งจิตวิทยาความกลัว (Fear) ความโลภ (Greed) และเทคโนโลยี AI มาโจมตี และทางรอดทางเดียวคือ “สติ”
ดังนั้น เคทีซีชวนเจาะลึก 3 กลโกงสุดล้ำแห่งปี 2569 ที่คนรุ่นใหม่ต้องระวัง เป็นยันต์ไว้ปกป้อง เงินในบัญชีของเราไม่ให้ กลายเป็น เงินของเขา
1. AI Deepfake: เมื่อเสียงที่คุ้น…อาจจะไม่ใช่คนที่รู้จัก
มิจฉาชีพยุคนี้ไม่ได้มาแค่ข้อความ แต่มาทั้งภาพและเสียง AI สามารถเลียนแบบหน้าตาและน้ำเสียงของหัวหน้า เพื่อน หรือคนในครอบครัวได้อย่างแนบเนียน เพื่อขอยืมเงินด่วนหรือสั่งให้โอนเงินบริษัท
จุดพลาด: ความเกรงใจและการตัดสินใจภายใต้ความเร่งรีบ (Urgency)
เคทีซีแนะ: หากมีการขอให้โอนเงินผ่านวิดีโอคอลหรือเสียงที่ดูแปลกไป ให้ลองถาม “คำถามเฉพาะตัว” ที่มีแค่คุณกับเขาที่รู้ หรือวางสายแล้วโทรกลับหาเบอร์ส่วนตัวเพื่อยืนยันอีกครั้ง
2. QR Code ปลอม (Quishing): กับดักความสะดวก
เราชินกับการสแกนเพื่อจ่ายหรือดูเมนู แต่ Scammer เริ่มนำ QR Code ปลอมไปแปะทับของจริงในที่สาธารณะ หรือส่งมาในอีเมลอ้างว่าเป็นส่วนลดพิเศษ เมื่อสแกนแล้วอาจนำไปสู่หน้าเว็บปลอมเพื่อขโมย Password หรือติดตั้งแอปฯ ดูดเงิน
จุดพลาด: ความเคยชินและความเชื่อใจในสัญลักษณ์ที่เห็นทั่วไป
เคทีซีแนะ: ก่อนสแกนทุกครั้ง สังเกตว่า QR Code นั้นเป็นสติกเกอร์แปะทับหรือไม่ และหลังสแกนให้ตรวจสอบ URL ทุกครั้งว่า Link ที่เด้งขึ้นมาดูผิดปกติหรือมีตัวสะกดแปลกๆ หรือไม่
3. Remote Control App: ลิงก์เดียวเงินหายวับ
มาในรูปแบบ SMS พัสดุตีกลับหรือเงินคืนภาษี ชวนให้กดลิงก์เพื่อโหลดแอปพลิเคชันสถาบันการเงิน (ซึ่งมักจะเป็นไฟล์ .APK นอก Store) เมื่อติดตั้งแล้ว มิจฉาชีพจะสามารถควบคุมหน้าจอมือถือเราได้ทันที
จุดพลาด: การอนุญาตให้แอปฯ เข้าถึงสิทธิ์ “Accessibility Service”
เคทีซีแนะ: ท่องไว้ว่า “หน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินไม่มีนโยบายส่งลิงก์ผ่าน SMS” และห้ามติดตั้งแอปพลิเคชันนอก Google Play Store หรือ App Store โดยเด็ดขาด
ในโลกที่เรา “คิดว่า” รู้ทัน อาจเป็นจุดที่ทำให้ “พลาด” ได้ง่ายที่สุดเพราะ Scammer 4.0 ไม่ได้แค่หลอก แต่รู้จักเราอย่างลึกซึ้ง ทั้งพฤติกรรม ความกลัว ความไว้วางใจ และความเร่งรีบ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงไม่พออีกต่อไป หากไม่มี “สติ” และ “ระบบคิด” ที่แยกของจริงออกจากของปลอมได้ และในวันที่ภัยไซเบอร์ซับซ้อนขึ้นทุกวัน ความรู้ + การเตือนตัวเอง + เครื่องมือที่เชื่อถือได้ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเรา