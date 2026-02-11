PTG ผนึก รพ.ศิริราช ใช้สถานีบริการน้ำมันพีทีเป็นฐาน Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคการแพทย์และสถานีบริการน้ำมันพีที โดยใช้สถานีบริการน้ำมันพีทีทั่วประเทศเป็นจุดจอดรถ Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS) สนับสนุนการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ 'อยู่ดี มีสุข' ตามวิสัยทัศน์ของ PTG อย่างแท้จริง
ทั้งนี้โครงการ MSU-SOS หรือรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สะท้อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการแพทย์ ในการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์เชิงรุกด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่ “ต้องแข่งกับเวลา” ถือเป็นนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉินที่นำศักยภาพของห้องฉุกเฉินไปถึงผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ สามารถสแกนสมอง วินิจฉัยอาการ เชื่อมต่อแพทย์เฉพาะทางทางไกล ให้ยาละลายลิ่มเลือด และประสานการส่งต่อโรงพยาบาลได้ทันที ภายใต้แนวคิด “สแกน รักษา ส่งต่อ ครบจบในที่เดียว” ซึ่งช่วยลดเวลาวิกฤต เพิ่มโอกาสรอดชีวิต และลดความพิการในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ยังต่อยอดด้วยโครงการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล “Stroke ExPreS” ทำหน้าที่บริหารระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (Excellence in Pre-Hospital Stroke Care) ครอบคลุมการฝึกฝนอบรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการบริหารการปฎิบัติการและซ่อมบำรุงรถ Mobile Stroke Unit เพื่อให้คนไทยในพื้นที่เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ