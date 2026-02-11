WINMED ลุยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกับ อบจ.กำแพงเพชร

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) เดินหน้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มสตรี อายุ 30 – 60 ปี กับ อบจ.กำแพงเพชร ประจำปี 2569 โดยมี นายสุเทพ นาคนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้นำชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) มาใช้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองอย่างสะดวก และปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ และประชาชนเป็นจำนวนมาก
พร้อมกันนี้ WINMED นำโดย นางสาววันวิสา สร้อยสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนการตรวจคัดกรองด้วยตนเองที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานชุดตรวจ และถ่ายทอดประสบการณ์จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ใกล้ชีวิตจริงของผู้หญิง คือการเปิดโอกาสให้การ “รู้เร็ว” กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างมั่นใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเร็วๆนี้