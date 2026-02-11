หุ้นปิดเช้าบวก 4.60 จุด GULF-TRUE-DELTA ผนึกกำลังสู้แรงขายทำกำไร จับตาสูตรตั้งรัฐบาลใหม่

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,415.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.60 จุด (+0.33%) มูลค่าซื้อขายราว 35,236 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยแกว่งไร้ทิศทาง เริ่มเห็นแรงขายหลังพุ่งแรงขานรับผลเลือกตั้งและคาดหวังเสถียรภาพรัฐบาลใหม่ไปมากแล้ว กลับมาระมัดระวังหากตั้งรัฐบาลผิดไปจากที่คาดดัชนีมีโอกาสพลิกมาปรับลง แต่วันนี้ยังได้แรงซื้อ GULF TRUE DELTA ช่วยหนุน แนวโน้มช่วงบ่ายคาดยังแกว่งไซด์เวย์ต่อไป ให้แนวรับ 1,405 จุด แนวต้าน 1,420 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,415.04 จุด เพิ่มขึ้น 4.60 จุด (+0.33%) มูลค่าซื้อขายราว 35,236 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีแกว่งไซด์เวย์แดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,418.23 จุด และจุดต่ำสุด 1,409.09 จุด
นายเบญจพล สุทธิ์วนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไร้ทิศทาง เริ่มมีแรงขายออกมาหลังรับรู้ผลการเลือกตั้งที่จำนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแข็งแรง กรณี Best Case ภูมิใจไทย+เพื่อไทย-กล้าธรรม รวม 352 เสียง ช่วยให้นายกรัฐมนตรีปลอดภัยยาว เพราะหากพรรคร่วมถอนตัวก็ไม่กระทบ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ้นแรงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี หากสูตรการตั้งรัฐบาลไม่ได้ตามที่คาดหวัง อาจเป็นภูมิใจไทย+กล้าธรรม+พรรคเล็ก รวม 285 เสียง หรือเปลี่ยนสูตรจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างอื่น คาดว่าตลาดน่าจะพลิกมาปรับลง
แต่เช้านี้ยังได้แรงซื้อหุ้น GULF เก็งงบอกมาดีหลังจากราคาหุ้น underperform มานาน ส่วน TRUE มีแรงเก็งจ่ายเงินปันผลสูงเช่นเดียวกับ ADVANC รวมถึง DELTA ช่วยหนุน
แนวโน้มตลาดหุ้นในข่วงบ่ายคาดยังแกว่งไซด์เวย์ต่อไป ให้แนวรับ 1,405 จุด แนวต้าน 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,835.59 ล้านบาท ปิดที่ 56.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,953.50 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,900.95 ล้านบาท ปิดที่ 383.00 บาท ลดลง 8.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,886.31 ล้านบาท ปิดที่ 13.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,268.41 ล้านบาท ปิดที่ 220.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท