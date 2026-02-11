TFG ปี 69 เร่งเครื่องค้าปลีก สร้าง S-Curve

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป วางแผนงานปี 2569 รุกตลาดค้าปลีก-เวียดนาม ขยายฐานการผลิตในประเทศในโซนอีสานเพิ่มขึ้น ผลักดันการกระจายสินค้าให้คลอบคลุมร้านสาขา ลดความเสี่ยงธุรกิจโดยล็อกต้นทุน–เพิ่มสินค้า Margin สูง พร้อมขยายร้านค้าปลีก “เปิด Thai Foods Fresh Market” 850 สาขา สร้าง S-Curve หนุนผลงานโตยั่งยืน วางเป้ารายได้ออลไทม์ไฮต่อเนื่อง
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจผ่านร้านค้าปลีกและขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ในส่วนของธุรกิจค้าปลีก ร้าน Thai Foods Fresh Market ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต (S-Curve) บริษัทฯตั้งเป้าขยายสาขาจาก 615 สาขาในปี 2568 เป็น 850 สาขาในปี 2569 ขยายฐานการผลิตและศูนย์การกระจายสินค้าเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เพื่อสร้างฐานรายได้และเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
สำหรับธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม ยังคงเป็น Growth Engine สำคัญ โดยในปี 2569 บริษัทจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ และขยายธุรกิจไก่เพิ่มเติมจากธุรกิจสุกรที่มีอยู่แล้ว ซึ่งธุรกิจสุกรก็ยังมีการขยายฟาร์มเพิ่มด้วยเช่นกัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 ส่งผลให้รายได้และต้นทุนการผลิตโดยรวมจะดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2570
ทั้งนี้ TFG ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2569 ออลไทม์ไฮต่อเนื่อง โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจค้าปลีก ประมาณ 50% รองลงมาเป็นธุรกิจสุกร ธุรกิจไก่ และธุรกิจอาหารสัตว์ ตามลำดับ
ด้านแผนการลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ที่ 4,000 - 4,500 ล้านบาท โดยประมาณ 60% ใช้สำหรับการขยายสาขาธุรกิจค้าปลีก ส่วนที่เหลือจะลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของร้านค้าปลีกของบริษัทเอง ซึ่งจะมีการขยายฐานการผลิตในภาคอีสาน ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบในปี 2569 มีแนวโน้มลดลง ซึ่งได้ทำการล็อกราคาวัตถุดิบไว้แล้วประมาณ 60–70%
ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2569 ถือเป็นปีที่เห็นการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต (Production Driven) ไปสู่การเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด (Market Driven) อย่างชัดเจน ผ่านการขยายช่องทางค้าปลีกของตนเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภคโดยตรง ลดความผันผวนของราคาเนื้อสัตว์ ทำให้ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มไทยฟู้ดส์ มีความยั่งยืน
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) บริษัทมีกำไรสุทธิ 6,292.76 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 4,026.72 ล้านบาท หรือ 177.70% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 55,101.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.60% จากปีก่อน จากการเติบโตร้านค้าปลีก ธุรกิจสุกรไทยและเวียดนาม
ทั้งนี้ ในปี 2568 TFG จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดรวม 0.40 บาทต่อหุ้น (จ่าย 3 ครั้ง) โดยล่าสุดจ่ายงวดวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่มั่นคง