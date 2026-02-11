SA เสิร์ฟโปรโมชั่นรับเทศกาลวาเลนไทน์ตลอด ก.พ.นี้

ไซมิส แอสเสท เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Hospitality ต่อเนื่อง พร้อมเสิร์ฟแคมเปญ และโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับวาเลนไทน์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ครอบคลุมทั้งธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ Wellness ฟากผู้บริหาร “คุณสุนันทา สิ่งสรรเสริญ” ระบุ พร้อมส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจให้กับลูกค้า โดยการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสำคัญช่วยเสริมการรับรู้แบรนด์มากขึ้น ตอกย้ำกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มรายได้ประจำ ผลักดันอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง
นายสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (co-CEO) บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Hospitality หรือธุรกิจบริการ ครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจด้าน Wellness ตอกย้ำกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตครบวงจร
“ธุรกิจ Hospitality ยังคงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตธุรกิจของ SA ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายและผันผวน ซึ่งการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดึงดูดลูกค้า กระตุ้นอัตราการเข้าใช้บริการ และสร้างการรับรู้แบรนด์ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดแคมเปญวาเลนไทน์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อสะท้อนความตั้งใจในการส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในกลุ่มธุรกิจ Hospitality ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี”
โดยบริษัทฯ ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์ ด้วยการคัดสรรแคมเปญและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้เข้าใช้บริการครอบคลุมทั้งโรงแรม, ร้านอาหารในเครือ และ Wellness Treatment ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้
โรงแรม TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39 ชวนดื่มด่ำกับบรรยากาศและฉลองในค่ำคืนสุดพิเศษบนรูฟท็อปบาร์ร้าน Taco Hachi ชั้น 27 พบกับอาหารสไตล์ผสมผสานระหว่างอาหารเม็กซิกันแบบ Taqueria และอิซากายะญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟเซ็ตดินเนอร์สุดโรแมนติกสำหรับ 2 ท่านในราคา 2,999++ บาท ในวันวาเลนไทน์ ตั้งแต่ 18.00 – 21.30 น. สำรองที่นั่ง LINE: @tribebangkok (https://lin.ee/zaP7a8H) หรือ โทร. 063-216-1628
ขณะที่ “ร้านอาหารมารี กีมาร์” (MARIE GUIMAR) จัดเซ็ตขนมอาลัวดอกกุหลาบ เพิ่มความหวานให้คู่รัก ในราคาพิเศษกล่องละ 888 บาท โดยสามารถสั่งจองล่วงหน้าและรับได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 (สามารถเลือกรับได้) และพิเศษสุดๆ สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อทานอาหารครบ 4,000 บาท รับฟรี ขนมอาลัวดอกกุหลาบ 1 กล่อง (มีจำนวนจำกัด) ช่วงเทศกาลตรุษจีน เปิดสำรับบ้านวิชาเยนทร์จากราคา 9,999 บาท เหลือเพียง 8,888 บาท จำหน่ายเพียง 10 สำรับเท่านั้น บริการในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น มีจำนวนจำกัด ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม 090-234-5822 หรือ Facebook Marie Guimar หรือ Line : @marieguimar เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ที่โรงแรม Wyndham Bangkok Queen
“ร้านอาหารรสเมรี” (ROSEMARY) ชวนเติมสีสันให้ความรักด้วยรสชาติจัดจ้านสไตล์อาหารใต้ร่วมสมัย จัดโปรโมชั่น "คู่รักสายจัดจ้าน" (Valentine's Spicy Duo) เหมาะสำหรับคู่รักที่เบื่อพาสต้าหรือสเต็ก แล้วอยากมาเติมความเผ็ดร้อนให้ชีวิตคู่ด้วยการจับคู่เมนู "เผ็ด" กับ "หวาน" เพื่อความสมดุล พบกับเมนูแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวที่ให้ความเผ็ดร้อน และเมนูหมูฮ้องที่ให้รสชาติหวานละมุน พร้อมข้าวสวย 2 ที่ในราคาเพียง 499 บาท จากปกติราคา 624 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษหากมาเป็นคู่ รับฟรีบัวลอยเผือกหรือสละลอยแก้วเติมความหวานอีกหนึ่งเมนู ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 พบกันได้ที่ร้านอาหารโรสเมรี บริเวณโรงแรม SureStay by Best Western Hotel Bangkok รามอินทรา ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 065-524-5313
“ร้านอาหาร PESTO” (PESTO – Modern Handcrafted Osteria) ร้านอาหารอิตาเลียนแนวใหม่ที่โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ Pasta Lab และ Sourdough Lab ผลิตสดใหม่ทุกวัน ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อสั่งเมนู Beef Bolognese รับฟรี Bruschetta with Pesto Sauce 1 ชิ้น ตลอดทั้งเดือน และพิเศษสำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ตั้งแต่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ กับ Valentine’s Set ราคาพิเศษ 1,999 บาท รวม Soft Drink และ Mocktail หรือ 2,699 บาท รวมไวน์ 1 ขวด พร้อมปิดท้ายความหวานด้วย Tiramisu แสนละมุน ทั้งนี้สามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งสาขา Ramada by Wyndham Bangkok สุขุมวิท 87 และ Siamese Exclusive สุขุมวิท 31 ติดต่อสำรองที่นั่งสาขา Ramada by Wyndham Bangkok สุขุมวิท 87 โทร 098-494-2111 และ Siamese Exclusive สุขุมวิท 31 โทร 02-163-4648 หรือ Line : @Pesto (https://lin.ee/W7zy8eI)
และ “ร้าน Kafeology” ชวนคู่รักและคนพิเศษร่วมฉลองวันวาเลนไทน์กับ Cupid Set จับคู่ขนมและเครื่องดื่ม โดยที่สาขา Siamese ราชครู พบกับเซ็ต Strawberry Short Cake คู่ Standard Coffee (ES-YEN / Americano / Latte / Cappuccino / Uji Matcha Latte / Thai Tea) ในราคาเพียง 159 บาท ตั้งแต่วันที่ 1–14 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่สาขา Cassia พระราม 9 จัดโปรระหว่างวันที่ 9–14 กุมภาพันธ์ 2569 กับเซ็ต Raspberry Croissant และ Iced Cocoa หรือ Raspberry Croissant และ Chocolate Croissant ราคาเพียง 150 บาท
ปิดท้ายที่ “PRAVINIA” ชวนเติมความรักพร้อมดูแลสุขภาพผิวพรรณให้เปล่งประกายตลอดเดือนแห่งวาเลนไทน์ กับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ใช้ได้กับทุกทรีทเมนต์ ทุกสาขา เหมาะทั้งมอบเป็นของขวัญให้คนพิเศษหรือให้รางวัลตัวเอง โดยเมื่อซื้อคอร์สบริการ 60 นาที รับส่วนลด 100 บาท, 90 นาที รับส่วนลด 200 บาท และ 120 นาที รับส่วนลด 300 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถเข้าใช้บริการได้ทั้ง 3 สาขา
· Pravinia Wellness at Ramada Sukhumvit 87 hotel Tel. 02 331 9954
· Pravinia Wellness at Wyndham Bangkok Queen Convention centre hotel Tel. 02 331 2442
· Pravinia Wellness at Wyndham Garden Sukhumvit 42 hotel Tel. 02 331 1022
