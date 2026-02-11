กรุงไทยแจ้งสำรองเงินรับตรุษจีน36,000ล้านบาท-พร้อมมอบ “ซองอั่งเปา-ถุงส้ม” เสริมสิริมงคลให้ลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2569 ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 36,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 8,800 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 27,200 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 10,500 ล้านบาท และเครื่อง ATM จำนวน 25,500 ล้านบาท
และเพื่อให้การส่งมอบความสุขง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนส่งมอบความสุขด้วยอั่งเปาดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมพิมพ์ข้อความอวยพรผ่าน e-Slip
พร้อมกันนั้น ยังร่วมส่งความสุขในเทศกาลตรุษจีน ปีมะเมีย 2569 จัดเตรียมซองอั่งเปาและถุงใส่ส้ม เพื่อมอบให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยบนซองอั่งเปา ถ่ายทอดความหมายมงคลผ่านนักษัตรประจำปี รังสรรค์เป็นลวดลายพิเศษ “ม้าคู่” สื่อถึงพลังแห่งความแข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้า ความสำเร็จ และความมั่นคงตลอดปี พร้อม QR Code ชมคลิปอวยพรตรุษจีนด้านหลังซอง
โดยส่งต่อคุณค่าจากชุมชนผ่านถุงส้ม ซึ่งตกแต่งด้วยแท็กห้อยรูปม้าสีเงิน จากกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าสมประสงค์ บ้านดอนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นมา สร้างสรรค์ เป็นถุงส้มแฮนด์เมด สะท้อนความเป็นไทยในมุมทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารในการส่งต่อคุณค่าจากชุมชนภายใต้โครงการ “กรุงไทย รักชุมชน” ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” โดยลูกค้าสามารถขอรับซองอั่งเปาและถุงใส่ส้มได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ