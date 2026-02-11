Liberator เปิดตัวหนังโฆษณาออนไลน์ ชูแนวคิด “ใครๆก็ลงทุนได้” ตอกย้ำภารกิจที่อยากเห็นคนไทยเริ่มลงทุนได้จริง

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) เดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ครั้งสำคัญ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสื่อสารแนวคิด “การลงทุนต้องเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ หวังลดภาพจำว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก และเปิดโอกาสให้คนไทยเริ่มต้นได้จริง
ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ถูกออกแบบให้สะท้อน Pain Point ของคนรุ่นใหม่ที่อยากลงทุนแต่ไม่กล้าเริ่ม จากความซับซ้อนของข้อมูล ต้นทุน และความกลัวความผิดพลาด โดย Liberator นำเสนอการลงทุนในมุมใหม่ — เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเริ่มได้ด้วยตัวเอง เพื่อเปลี่ยนจาก “แค่อยากลงทุน” ให้กลายเป็น “ลงมือทำได้จริง”
การสื่อสารครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Digital-First Brand ที่มุ่งใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นศูนย์กลาง ทั้งวิดีโอคอนเทนต์ โซเชียลมีเดีย และคอนเทนต์ความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการลงทุนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดอยู่เพียงนักลงทุนที่มีประสบการณ์
Liberator ระบุว่า แบรนด์ต้องการทำหน้าที่มากกว่าโบรกเกอร์ แต่เป็น “ผู้ช่วยเริ่มต้นลงทุน” ที่ให้ทั้งเครื่องมือ ความรู้ และประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาว โดยเนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาจะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้จริงผ่านคอนเทนต์และคลาสออนไลน์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจสามารถต่อยอดจากแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติได้ทันที
การเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาครั้งนี้จึงสะท้อนจุดยืนของ Liberator อย่างชัดเจนว่า การลงทุนไม่ควรเป็นเรื่องของคนส่วนน้อย แต่เป็นโอกาสทางการเงินที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านเครื่องมือ ความรู้ และต้นทุนที่เหมาะสม
ช่วงท้ายของการสื่อสารดังกล่าว คือการเน้นย้ำแคมเปญใหญ่ “เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน” ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นลงทุน ลดอุปสรรคด้านต้นทุนการเทรด และกระตุ้นให้ผู้ใช้เริ่มต้นลงทุนควบคู่กับการเรียนรู้ เพื่อให้การลงทุนกลายเป็นทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการเก็งกำไรระยะสั้น
ติดตามภาพยนตร์โฆษณาและรายละเอียดโปรโมชั่นได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Liberator ทางเว็บไซต์ : www.liberator.co.th , Facebook : https://www.facebook.com/Liberator.co.th/
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Liberator เปิดบัญชีวันนี้! ➜ รับโปรพิเศษ เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน ทันที!* https://www.liberator.co.th/article/view/trade-3m-free-3m ➜ จากนั้น รับสิทธิ์เทรดฟรี ทุกเดือน ทุกสินทรัพย์* ➜ ใช้ TradingView เครื่องมือวิเคราะห์ระดับโลกได้ "ฟรี" ทันที! ➜ เข้าเรียนคลาสการลงทุนกว่า 100 คลาส แบบไม่มีค่าใช้จ่าย (เนื้อหาสำหรับคนที่เริ่มลงทุน จน ถึงระดับเก่งได้ด้วยตัวเอง)
มาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนไปพร้อมกับพวกเราได้ตั้งแต่วันนี้ เปิดบัญชี https://go.liberator.co.th/xlnX/openac3M