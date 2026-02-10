SAM จับมือ NCB ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้”

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อย หรือ โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาว
โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขหนี้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยที่มีภาระหนี้เสียไม่สูง สามารถปรับปรุงประวัติการชำระหนี้ กลับมาชำระหนี้ได้และหลุดพ้นจากสถานะการเป็นหนี้ NPL เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่และพลิกฟื้นชีวิตทางการเงินให้สามารถกลับมาตั้งตัวและเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง นับว่าเป็นการฟื้นฟูสถานะทางการเงินของประชาชนในระดับครัวเรือน ควบคู่กับการลดผลกระทบและความเสี่ยงต่อระบบการเงิน ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ SAM ในการทำหน้าที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม หรือ Social AMC โดย SAM ได้รับมอบหมายให้เป็นกลไกกลางของภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินควบคู่กับการให้โอกาสและช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอย่างจริงใจ เป็นธรรม ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส
ทั้งนี้ SAM จะดำเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ เฉพาะกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ไปยัง NCB เป็นรายเดือน ผ่านระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดย SAM และ NCB จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแยกจากกันอย่างอิสระ และดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่ลูกหนี้ได้ตลอดกระบวนการ
นางสาวลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) กล่าวว่า NCB มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SAM ภายใต้โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ NCB ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเครดิตของประเทศ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการของรัฐ โดย ข้อมูลของลูกหนี้จาก SAM จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อรายงานข้อมูลเครดิต ช่วยให้ลูกหนี้ที่มีความตั้งใจพยายามและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีขึ้น สามารถกลับมามีชีวิตทางการเงินใหม่ เป็น ‘ประตูสู่โอกาส’ ของการขอสินเชื่อต่อไปในอนาคต และสนับสนุนเสถียรภาพของระบบการเงินไทยในระยะยาว