"เรย์ ดาลิโอ" เตือนภัย CBDC กรงขังทางการเงิน พรากเสรีภาพและความเป็นส่วนตัว

คำเตือนจากเจ้าพ่อเฮดจ์ฟันด์ "เรย์ ดาลิโอ" ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ออกโรงกระตุกต่อมความกลัวชาวโลก ชี้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) คือ "กรงขังทางการเงิน" ที่จะพรากเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวไปตลอดกาล เผยรัฐบาลเตรียมใช้เป็นอาวุธ "รีดภาษี-ยึดทรัพย์-ตัดท่อน้ำเลี้ยง" ศัตรูทางการเมือง ชนิดที่หนีไปไหนก็ไม่รอด!
สะดวกแต่สยอง กับดักที่ไม่มีดอกเบี้ย
ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดโดย ทักเกอร์ คาร์สัน ที่ได้ สัมภาษณ์อภิมหาเศรษฐี เรย์ ดาลิโอ ซึ่งได้แสดงทัศนะที่น่าตกใจเกี่ยวกับอนาคตของ CBDC โดยเขามั่นใจว่า "มันมาแน่" และจะถูกนำมาใช้แทนเงินสดในที่สุด
แม้ CBDC จะดูสะดวกสบายในการทำธุรกรรมคล้ายกับกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds) แต่ดาลิโอเตือนว่า "อย่าหลงกล" เพราะมันจะไม่ให้ดอกเบี้ยแต่อย่างใด แถมมูลค่าของมันจะลดลงเรื่อยๆ ตามภาวะเงินเฟ้อ (Depreciation) เหมือนเงินกระดาษเป๊ะๆ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือ "ราคาที่ต้องจ่ายด้วยความเป็นส่วนตัว"
Big Brother is Watching You "รัฐรู้-รัฐเห็น-รัฐสั่งได้"
"จะไม่มีคำว่า 'ความเป็นส่วนตัว' อีกต่อไป" เรย์ ดาลิโอ กล่าวอย่างตรงไปตรงมา CBDC จะทำให้รัฐบาลมองเห็นทุกธุรกรรมของคุณ ซึ่งแม้จะดีต่อการปราบปรามอาชญากรรม แต่มันคือ "เครื่องมือควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด" ในมือเผด็จการ
1.รีดภาษีอัตโนมัติ : รัฐสามารถเขียนโปรแกรมให้หักภาษีจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคุณยื่นแบบ
2.ยึดทรัพย์ในพริบตา : รัฐสามารถยึดเงินหรือควบคุมการไหลเวียนของเงินตราต่างประเทศ (Forex Controls) ได้เพียงแค่กดปุ่ม โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติหรือประเทศที่ถูกคว่ำบาตร
3.เชือดศัตรูการเมือง (Political Debanking) : นี่คือฝันร้ายที่สุด เรย์ ดาลิโอ เตือนว่าหากคุณกลายเป็น "ผู้ที่ไม่พึงปรารถนาทางการเมือง" (Politically Disfavored) รัฐสามารถ "ตัดสัญญาณ" ไม่ให้คุณเข้าถึงเงินของตัวเองได้ทันที ทำให้คุณหมดสภาพทางการเงินในเสี้ยววินาที
สหรัฐฯ รอดหวุดหวิด? ทรัมป์สั่งแบนทันควัน
ยังนับเป็นโชคดีของชาวอเมริกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีจุดยืนต่อต้านเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยทันทีที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2568 เขาได้เซ็นคำสั่งบริหาร (Executive Order) "ห้ามสร้าง ห้ามออก และห้ามใช้" CBDC ในสหรัฐฯ เพื่อปกป้องเสรีภาพทางการเงินของประชาชน
สถานการณ์โลก BRICS เดินหน้า-ทั่วโลกจ้องตาเป็นมัน
ข้อมูลจาก Atlantic Council ระบุว่าปัจจุบันมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ใช้ CBDC เต็มรูปแบบ (ไนจีเรีย, จาเมกา, บาฮามาส) แต่ยักษ์ใหญ่อย่างกลุ่ม BRICS (นำโดย จีน, รัสเซีย, อินเดีย) กำลังเร่งเครื่องทดสอบระบบเพื่อใช้ในการค้าข้ามพรมแดน หวังลดการพึ่งพาดอลลาร์ ซึ่งนั่นหมายความว่า ประชากรเกือบครึ่งโลกอาจต้องเข้าสู่ระบบการเงินที่ "ไร้ความลับ" ในเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตามคำเตือนของเรย์ ดาลิโอ คือสัญญาณบอกเหตุว่า "สงครามความเป็นส่วนตัว" กำลังจะปะทุขึ้นในสนามการเงิน โลกกำลังแตกเป็นสองขั้วระหว่าง "เสรีภาพแบบเก่า" กับ "ความสะดวกสบายภายใต้การสอดแนม" ซึ่งนักลงทุนต้องเลือกข้างให้ดีก่อนที่จะสายเกินไป.