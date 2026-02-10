หุ้นปิดบวก 9.55 จุดวอลุ่มยังแน่น Fund Flow เข้า Big Cap เก็งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,410.44 จุด เพิ่มขึ้น 9.55 จุด (+0.68%) มูลค่าซื้อขาย 72,261.36 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนียังปรับขึ้นต่อแต่มีจังหวะย่อตัวบ้าง โดยทำจุดสูงสุด 1,414.95 จุด และจุดต่ำสุด 1,402.29 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 361 หลักทรัพย์ ลดลง 116 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 196 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนียังได้รับจิตวิทยาเชิงบวก จากผลการเลือกตั้งที่ดีกว่าคาด ส่งผลให้ Fund flow ไหลเข้าค่อนข้างมาก หนุนหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้น รวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อย่างไรก็ตามเริ่มมีแรงขายออกมาบ้างหลังขึ้นมาแรง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งออกข้างอิงทางบวก แนะระมัดระวังแรงขาย หลัง Valuation ตึงตัว Average 5 ปี Forward P/E อยู่ที่ 4.9 เท่า โดยระยะถัดไปติดตามการจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะติดตามนโยบายของแต่ละพรรครัฐบาล ขณะที่ปัจจัยต่าง
ประเทศติดตามการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ รวมทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 จุด และแนวต้าน 1,414 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,799.67 ล้านบาท ปิดที่ 194.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 5,027.39 ล้านบาท ปิดที่ 391.00 บาท เพิ่มขึ้น 17.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,169.17 ล้านบาท ปิดที่ 217.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,884.44 ล้านบาท ปิดที่ 54.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 3,547.16 ล้านบาท ปิดที่ 48.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท