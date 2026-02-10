xs
บิทคอยน์เสี่ยงซ้ำรอยปี 65 นักวิเคราะห์เตือนอาจร่วงแตะ 50,000 ดอลลาร์

ตลาดคริปโตฯ ยังลูกผีลูกคน! แม้ราคาบิทคอยน์จะดีดกลับมายืนเหนือ 71,000 ดอลลาร์ แต่เหล่านักวิเคราะห์สายกราฟยัง “ส่ายหน้า” เตือนอย่าเพิ่งวางใจ ชี้สัญญาณเทคนิค “Capitulation” ครั้งใหญ่ยังมาไม่ถึง เทียบกราฟปัจจุบันเหมือนฉายหนังม้วนเดิมปี 2565 เป๊ะ หวั่นหลุดแนวรับสำคัญพานักลงทุนสถาบันที่ต้นทุนเฉลี่ย 82,000 ดอลลาร์ “เจ็บหนัก” คาดจุดต่ำสุดของจริงอาจลึกถึง 50,000 ดอลลาร์

ภาพลวงตาแห่งการฟื้นตัว ระวังประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

แม้บิทคอยน์จะรีบาวด์ขึ้นมากว่า 20% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ แต่ Filbfilb นักวิเคราะห์อิสระชื่อดัง กลับมองโลกในแง่ร้ายแบบสุดขั้ว โดยกางกราฟเทียบให้เห็นชัดๆ ว่าพฤติกรรมราคาในขณะนี้แทบจะเป็น "ฝาแฝด" กับช่วงตลาดหมีปี 2565

กราฟราคา BTC/USD ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง แหล่งที่มา: Cointelegraph/TradingView
เขาชี้ให้เห็นว่าราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 95,300 ดอลลาร์ อย่างมีนัยสำคัญ การดีดตัวครั้งนี้จึงอาจเป็นเพียง "Dead Cat Bounce" หรือการเด้งเพื่อลงต่อเท่านั้น สอดคล้องกับมุมมองของ Tony Severino ที่ฟันธงว่าจุดต่ำสุดใหม่ (New Lows) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

จุดตาย $50,000 นรกของนักลงทุน ETF

ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดคือข้อมูลจาก BitBull และ Checkonchain ที่ระบุว่า ต้นทุนเฉลี่ยของกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 82,000 ดอลลาร์

นั่นหมายความว่า หากราคาร่วงลงไปแตะระดับ 50,000 ดอลลาร์ตามที่นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการณ์ จะเกิดสถานการณ์ที่นักลงทุนสถาบันจำนวนมหาศาลต้องเผชิญกับภาวะ "ขาดทุนยับเยิน" (Underwater) ซึ่งอาจนำไปสู่แรงเทขายระลอกใหม่เพื่อตัดขาดทุน (Panic Sell) และนั่นแหละคือ "Capitulation" หรือการยอมจำนนของจริงที่ตลาดยังไม่เห็น

กราฟราคา BTC/USD ในรอบหนึ่งสัปดาห์ แหล่งที่มา: Filbfilb/X
ทฤษฎี “เมฆหมอก 200 สัปดาห์” ส่อสัญญาณอันตราย

Caleb Franzen ผู้ก่อตั้ง Cubic Analytics ได้หยิบยกทฤษฎี "200-week MA Cloud" (กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์) ซึ่งเป็นโซนรับสำคัญช่วง 58,000 - 68,000 ดอลลาร์ มาเตือนสติ

ข้อมูลราคาซื้อขาย Bitcoin ETF ในตลาดสหรัฐฯ แหล่งที่มา: Checkonchain
เขาย้อนรอยอดีตให้ฟังว่า "ในเดือนพฤษภาคม 2565 เราเคยเห็นภาพนี้มาแล้ว ตอนนั้นราคาร่วงลงมาทดสอบโซนนี้แล้วเด้งกลับ จนกระทิงพากันดีใจเก้อ แต่สุดท้ายไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ราคาก็ทุบทะลุเมฆลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่"

กราฟราคา BTC/USD ในรอบหนึ่งสัปดาห์ พร้อมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200 SMA) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (200 EMA) ที่มา: Cointelegraph/TradingView
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการ "รีเทสต์" (Retest) โซนดังกล่าวเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะลงเอยด้วยฉากจบเดิม คือการร่วงทะลุแนวรับลงไป

อย่างไรก็ดีตลาดตอนนี้เปรียบเสมือนคนไข้ที่เพิ่งฟื้นจากโคม่า อาการดูดีขึ้นแต่ยังไว้ใจไม่ได้ นักลงทุนควรระมัดระวังแรงกระเพื่อมจาก "สภาพตลาดปี 2565" ที่ยังคงตามหลอกหลอน และจับตาโซน 50,000 ดอลลาร์ไว้ให้ดี เพราะนั่นอาจเป็นจุดวัดใจครั้งสำคัญของรอบวัฏจักรนี้.

