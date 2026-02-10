ปลัดคลังคอนเฟิร์ม! "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 มาแน่ ระบบเตรียมพร้อมแล้ว 100%

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเจนพอสมควร สำหรับพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง ซึ่งทำให้คาดว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ จะกลับมาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และ รมว.คลังอีกครั้ง เพื่อสานต่อภารกิจ 10 เรื่องแรกที่อยากทำ และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาเดินหน้านโยบายต่าง ๆ ที่ยังค้าง หรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา ดังนั้น จึงก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะกลับมาดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ส่วนโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยนั้น กระทรวงการคลัง ยืนยันว่าพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยขณะนี้ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการไว้หมดแล้ว 100% ทั้งเรื่องร้านค้า และประชาชนที่จะเข้าร่วมโครง แต่รายละเอียดทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากฝ่ายนโยบายอีกครั้ง เพราะขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลต้องการจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการให้มากขึ้นหรือไม่
"โครงการคนละครึ่ง พลัส เป็นหนึ่งในโครการที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง ได้มีการหาเสียงไว้ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี ตรงนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังมีความพร้อมในการดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ในเรื่องของรายละเอียด ยังต้องรอดูจากฝ่ายนโยบายอีกครั้งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตรงส่วนไหนหรือไม่" ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าว
ส่วนที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องเปิดลงทะเบียนใหม่หรือไม่นั้น นายลวรณ กล่าวว่า ประเด็นนี้ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าการทำโครงการรอบนี้ จะพุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มใดบ้าง หากเป็นการดำเนินการกับประชาชนกลุ่มเดิมก็ง่าย แต่หากเป็นกลุ่มใหม่ ก็อาจต้องให้ลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใส เพราะโครงการคนละครึ่ง พลัส เป็นโครงการที่มีลักษณะใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนอยู่แล้ว
ปลัดกระทรวงการคลัง ยังกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดทำงบประมาณปี 2570 ด้วยว่า จะล่าช้ามากน้อยแค่ไหนนั้น เงื่อนไขหนึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็วแค่ไหน หากใช้เวลาไม่ถึง 60 วันก็เป็นสัญญาณที่ดี เพราะหากสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็ว และมีการเปิดสภาได้เร็ว มีการเลือกนายกรัฐมนตรีได้เร็ว ทุกอย่างก็จะสามารถกระชับเวลาเข้ามาได้
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทินงบประมาณนั้น ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงบประมาณ ได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว ดังนั้นหากสามารถเปิดสภาฯ ได้เร็ว กระบวนการก็สามารถเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการได้เร็ว
"ส่วนตัวมองว่า น่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เร็ว เชื่อว่าจะไม่ล่าช้าเหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อน นี่จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไข ที่ช่วยให้งบประมาณปี 2570 เดินหน้าได้เร็วขึ้น" นายลวรณ ระบุ