EMPIRE ตั้ง “วัชราภรณ์ สุวินย์ชัย” นั่ง CEO

คณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ EMPIRE มีมติแต่งตั้งนางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ พร้อมด้วยตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569เป็นต้นไป เพื่อรับช่วงต่อ นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน ได้แจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารต่อไป ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการบริหารระดับสูง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการ และสร้างความต่อเนื่องเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร
ทั้งนี้ นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย มีพื้นฐานการศึกษาด้านการเงินและบัญชี โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก DeVry University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารและกรรมการจากสถาบันชั้นนำ ขณะเดียวกันยังมีประสบการณ์บริหารองค์กรธุรกิจ และบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพบริษัทในทุกด้าน โดยเฉพาะการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งควบคู่หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนในอนาคต
“จากประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีความพร้อมในการเข้ามาบริหารงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ โดยจะมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร เพื่อศักยภาพการแข่งขัน และ สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน” นางสาววัชราภรณ์ กล่าว