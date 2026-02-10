ก.ล.ต. สหรัฐฯ ลมเปลี่ยนทิศ หนุน Tokenization ชี้กฎต้องทันสมัยไม่ใช่อุปสรรค

ลมเปลี่ยนทิศที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ? มาร์ค อูเยดะ หนึ่งในคณะกรรมการ SEC ออกโรงหนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenization) ระบุชัด กฎระเบียบมีไว้คุ้มครองนักลงทุน ไม่ใช่มีไว้เป็น "จระเข้ขวางคลอง" ย้ำจุดยืนหน่วยงานต้องปรับตัวรับเทคโนโลยี ไม่ใช่สร้างกฎเกณฑ์คู่ขนานที่ยุ่งยาก พร้อมยกเคส ‘WisdomTree’ เป็นหลักฐานว่ายุคของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จับต้องได้จริง (Practical Reality) มาถึงแล้ว
ปรับมุมมองบล็อกเชนคือ "ความทันสมัย" ไม่ใช่ "ศัตรู"
ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Asset Management Derivatives Forum เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มาร์ค อูเยดะ กรรมาธิการ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC Commissioner) ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางของหน่วยงานต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเขามองว่า Tokenization หรือการแปลงหลักทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนบล็อกเชนนั้น ไม่ใช่การ "ฉีกกฎ" เดิมทิ้ง แต่เป็นความท้าทายในการ **"ทำให้ทันสมัย" (Modernization Challenge)
Uyeda ย้ำว่าภารกิจของ SEC ไม่ใช่การเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาอีกฉบับเพื่อสินทรัพย์คริปโทฯ โดยเฉพาะ แต่คือการนำกฎหมายหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมมา "แปลความ" และปรับใช้ในสภาพแวดล้อมแบบ On-chain โดยไม่สร้างแรงเสียดทานหรืออุปสรรคโดยไม่จำเป็น
ชูวรรคทอง "อย่าสร้างอุปสรรคโดยไม่จำเป็น"
"ความต้องการของตลาดและความเชื่อมั่นควรเป็นตัวตัดสินว่า Tokenization จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และกฎระเบียบของ SEC ไม่ควรไปสร้างอุปสรรคที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Roadblocks)" Uyeda กล่าวเน้นย้ำ
แม้เขาจะยืนยันว่าหลักทรัพย์ที่ถูก Tokenized จะยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การเก็บรักษาทรัพย์สิน และการคุ้มครองนักลงทุน แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่ควรเป็นเหตุผลที่จะเพิ่มภาระทางกฎหมายที่เกินความจำเป็น
จากทฤษฎีสู่ของจริง กรณีศึกษา WisdomTree
สิ่งที่ทำให้ถ้อยแถลงครั้งนี้มีน้ำหนัก คือการที่ Uyeda ยกตัวอย่างรูปธรรมของการยื่นขออนุมัติแบบยกเว้น (Exemptive Application) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act ล่าสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ WisdomTree Digital Trust ที่ต้องการให้ดีลเลอร์สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) บนบล็อกเชนกับนักลงทุนได้โดยตรง
อุเยดะ ชี้ว่าการที่ SEC รับพิจารณาคำขอดังกล่าว เป็นหลักฐานว่า "Tokenization ไม่ใช่แบบฝึกหัดทางทฤษฎีอีกต่อไป แต่มันกำลังกลายเป็นความจริงในทางปฏิบัติ (Practical Reality)" และแสดงให้เห็นว่า SEC พร้อมเปิดกว้างหากผู้เล่นในตลาดสามารถพิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ยังคงตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกฎหมายดั้งเดิมได้
อย่างไรก็ดี ถ้อยแถลงของ มาร์ค อูเยดะ ถือเป็นสัญญาณบวกอย่างมากสำหรับวงการ RWA (Real World Asset) และสถาบันการเงินที่กำลังมุ่งหน้าสู่โลกบล็อกเชน เพราะมันสะท้อนว่าผู้กำกับดูแลเริ่มเข้าใจศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาลดขั้นตอนตัวกลาง (Intermediation) และพร้อมที่จะปรับกฎเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้น ตราบใดที่ผลลัพธ์ปลายทางยังคงเป็นการคุ้มครองนักลงทุนที่เข้มแข็งเช่นเดิม.