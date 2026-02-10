ATLAS รุกขยายฐานค้าปลีก ส่งมอบก๊าซหุงต้มพีทีร้านค้า

แอตลาส เอ็นเนอยี รุกขยายฐานค้าปลีก ด้วยการส่งมอบก๊าซหุงต้มพีทีร้านค้า ที่ ร้านค้าตลาดกัลปพฤกษ์ ถือเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่ก๊าซหุงต้มพีทีมุ่งมั่นให้บริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สะท้อนบทบาทผู้นำธุรกิจก๊าซ LPG ของ ATLAS ที่พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนทุกชุมชน
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้มพีที (PT)” ขยายฐานธุรกิจส่งมอบก๊าซหุงต้มพีที พร้อมให้บริการตรวจเช็คความปลอดภัยของถังก๊าซหุงต้มและวาล์วเช็กล็อก แก่ร้านค้าในตลาดกัลปพฤกษ์ ย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่สไตล์ใหม่กึ่งคอมมูนิตี้มอลล์ ถูกพัฒนาเป็นศูนย์รวมการค้าและแหล่งช็อปปิ้งที่ยกระดับไลฟ์สไตล์ให้สะดวกสบายบนพื้นที่กว่า 18 ไร่ เชื่อมต่อถนนสำคัญ 3 สาย ได้แก่ ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนราชพฤกษ์ รายล้อมด้วยชุมชนขนาดใหญ่ โดยปัจจุบัน ATLAS ให้บริการก๊าซหุงต้มพีที แก่ร้านค้าภายในตลาดมากกว่า 120 ร้านค้า
ทั้งนี้ ATLAS ให้ความสำคัญ กับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ด้วยการตรวจสอบถังก๊าซและวาล์วอย่างละเอียดโดยทีมงานฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Team) รวมถึงยังมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการใช้งานก๊าซหุงต้มพีทีอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้งาน ควบคู่กับการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย
“การให้บริการก๊าซหุงต้มพีทีสู่ตลาดกัลปพฤกษ์ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่ก๊าซหุงต้มพีทีมุ่งมั่นให้บริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สะท้อนบทบาทผู้นำธุรกิจก๊าซ LPG ของ ATLAS ที่พร้อมเคียงข้างและสนับสนุนทุกชุมชน ภายใต้แนวคิด ‘ส่งมอบพลังงานที่คุ้มค่าและปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเติมเต็มความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน”