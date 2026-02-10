หุ้นปิดเช้าบวก 4.86 จุด หลังพุ่งเข้าเขต Overbought จับตากระแสนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,405.75 จุด เพิ่มขึ้น 4.86 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขายราว 40,233.11 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีมีจังหวะย่อตัวสลับลงมา โดยทำจุดสูงสุด 1,414.95 จุด และจุดต่ำสุด 1,402.78 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ Upside เริ่มจำกัดหลังขึ้นมาระดับ 1,410 จุดทำให้มีแรงขายออกมา โดยทั้งดัชนีและหุ้นหลายตัวเข้าสู่ภาวะ Overbought จากประเด็นการเมืองหลังเลือกตั้งที่มีความชัดเจนและคาดหวังเชิงบวกต่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่แข็งแกร่ง
ขณะที่บรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศยังเป็นบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังเผชิญแรงขายหนักช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เป็นแรงหนุนต่อหุ้น DELTA แต่ปัจจุบันราคาเริ่มขึ้นไปได้ไม่มาก
ระยะถัดไปติดตามการจัดตั้งรัฐบาล รวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 4/68 หากไม่ได้ส่งผลต่อประมาณการในปี 69 อย่างมีนัยมองว่าจะช่วยจำกัด Downside ได้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ตัวเลขภาคแรงงาน และตัวเลข CPI
สำหรับประเด็นการเรียกร้องนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในบางพื้นที่ แม้ยังไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญ แต่หากขยายเป็นวงกว้าง หรือเกิดเป็นกระแสลุกฮือขึ้นมาจนต้องนับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ อาจเป็นปัจจัยกดดันตลาดระยะสั้น
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีแกว่งในกรอบแนวรับ 1,390-1,400 จุด และแนวต้าน 1,410-1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,493.67 ล้านบาท ปิดที่ 195.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,709.06 ล้านบาท ปิดที่ 382.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,549.72 ล้านบาท ปิดที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,234.68 ล้านบาท ปิดที่ 220.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,221.65 ล้านบาท ปิดที่ 56.50 บาท ลดลง 1.75 บาท