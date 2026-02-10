ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดรับเทศกาลตรุษจีนจำนวน 40,000 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสำรองให้บริการลูกค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร และเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพอีกกว่า 7,600 จุดทั่วประเทศ พร้อมแผนดูแลการเติมเงินสดในตู้เอทีเอ็มถี่เป็นพิเศษ รองรับความต้องการใช้เงินสดที่เพิ่มขึ้นทั้งซื้อของไหว้ ใส่ซองอั่งเปา และเดินทางท่องเที่ยว
รายงานข่าวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569 ธนาคารได้สำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร และช่องทางบริการเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ กว่า 7,600 จุดทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเงินสดของประชาชนสำหรับใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมจัดสรรธนบัตรใหม่ส่วนหนึ่งไปยังสาขาธนาคารทั่วประเทศรองรับความต้องการแลกธนบัตรใหม่สำหรับใส่ซองอั่งเปา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกค้า รวมถึงเพิ่มความถี่การเติมเงินในตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถเบิกถอนเงินสดมาใช้ในช่วงเทศกาลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพได้ ณ สาขาธนาคารและสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้า รวมถึงบริการตัวแทนธนาคารที่รองรับธุรกรรมในการฝาก-ถอนเงินสดและยืนยันตัวตน โดยมีจุดให้บริการรวม 162,000 แห่งทั่วประเทศ