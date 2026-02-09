ไมเคิล เซเลอร์ "เมินขาดทุน 5 พันล้าน" ทุ่ม 90 ล้านช้อนบิทคอยน์เพิ่ม 1,142 BTC

ไมเคิล เซเลอร์ และบริษัท Strategy เดินหน้าแผน “Dollar Cost Average” (DCA) แบบไม่สนโลก ควักกระเป๋าอีก 90 ล้านดอลลาร์ “ช้อน” บิทคอยน์เข้าคลังเพิ่มกว่าพันเหรียญ แม้ตัวเลขทางบัญชีจะฟ้องว่าขาดทุนยับเยินกว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางวิกฤตราคาคริปโตฯ ขาลง ประกาศกร้าว สถานะการเงินยังแกร่งเว้นแต่บิทคอยน์จะดิ่งแรงแตะ 8,000 ดอลลาร์ ยาวนาน 5 ปี ถึงจะกระทบคลังบัญชี
ช้อนไม่พักเดิมพันหมดหน้าตักครั้งใหม่
แม้ตลาดคริปโตจะเต็มไปด้วยน้ำตานักลงทุนแต่ Strategy บริษัทที่มี ไมเคิล เซเลอร์ เป็นหัวเรือใหญ่ ยังคงเดินหน้าสะสมบิทคอยน์อย่างบ้าคลั่ง ล่าสุดแจ้งต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ว่าได้เข้าซื้อบิทคอยน์เพิ่มอีก 1,142 BTC ในช่วงวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ (ราว 3 พันล้านบาท) ที่ราคาเฉลี่ย 78,815 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
การเข้าซื้อครั้งนี้ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทถือครองบิทคอยน์รวมทั้งสิ้น 714,644 BTC คิดเป็นสัดส่วนมหาศาลกว่า 3.4% ของจำนวนบิทคอยน์ทั้งหมดที่จะมีในโลก (21 ล้านเหรียญ)
ความจริงที่เจ็บปวด พอร์ต ‘ติดดอย’ 5 พันล้าน
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การซื้อที่ดุดัน ตัวเลขทางบัญชีกลับสะท้อนความจริงที่น่ากังวล ต้นทุนรวมของบิทคอยน์ทั้งหมดอยู่ที่ 54.3 พันล้านดอลลาร์ (เฉลี่ย 76,056 ดอลลาร์ต่อเหรียญ) แต่ด้วยราคาตลาดที่ร่วงลงมา ทำให้มูลค่าปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 49 พันล้านดอลลาร์ เท่ากับว่าบริษัทกำลังแบกรับ “การขาดทุนทางบัญชี” (Paper Loss) อยู่ถึง 5.1 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.7 แสนล้านบาท)
สถานการณ์นี้กดดันให้ราคาหุ้นของบริษัท (MSTR) ร่วงลงกว่า 70% จากจุดสูงสุดเมื่อฤดูร้อนปี 2568 และปัจจุบันเทรดกันที่ระดับต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Discount to NAV) โดยมีค่า mNAV อยู่ที่ 0.96 ซึ่งหมายความว่ามูลค่าบริษัทในตลาดหุ้นตอนนี้ “ถูกกว่า” มูลค่าบิทคอยน์ที่บริษัทถือครองเสียอีก
CEO ท้าชน “8,000 เหรียญ” คือเส้นตาย
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ เผิง เล่ ซีอีโอของบริษัท ได้ออกมาสยบความกังวลเรื่องหนี้สิน โดยระบุว่าบริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อ “ราคาบิทคอยน์ร่วงลงไปแตะ 8,000 ดอลลาร์ และแช่อยู่ที่ระดับนั้นนาน 5-6 ปี” เท่านั้น ถึงจะกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ
มุมมองนักวิเคราะห์โอกาสยังไปต่อได้
ด้านนักวิเคราะห์จาก TD Cowen และ Bernstein ยังคงมองบวก โดยชี้ว่า Strategy ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้นำ Corporate Bitcoin Treasury และโครงสร้างหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ระยะยาวที่ยังไม่ครบกำหนดจนกว่าจะถึงปี 2571 ทำให้มีสายป่านยาวพอที่จะรอคอยการฟื้นตัวของตลาดได้ แม้ภาพระยะสั้นจะดูน่าหวาดเสียวก็ตาม
อย่างไรก็ตามการเดิมพันของ ไมเคิล เซเลอร์ ยังคงเป็น “All-in” ที่ไม่มีคำว่าถอย แม้พอร์ตจะแดงเดือด แต่ด้วยจำนวนบิทคอยน์ในมือเกือบ 7.2 แสนเหรียญ หากตลาดกลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ Strategy จะกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่หากตลาดซึมยาว นี่อาจเป็นบททดสอบความอดทนที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ.