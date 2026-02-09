ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.22- แข็งค่ารับอานิสงส์ปัจจัยการเมืองในประเทศ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5 ก.พ.69)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 31.17 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 31.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกที่กลับไปอยู่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะความหวังต่อเสถียรภาพของสถานการณ์การเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจภายหลังการเลือกตั้ง ขณะที่ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 16,535.1 ล้านบาท และ 3,129 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.10-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีกและดัชนีราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค.