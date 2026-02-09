หุ้นปิดพุ่งกระฉูด 46.88 จุด วอลุ่มทะลักแสนล้าน ขานรับภูมใจไทยแลนด์สไลด์ รัฐบาลใหม่เสถียรภาพปึ้ก

SET ปิดวันนี้ที่ 1,400.89 จุด เพิ่มขึ้น 46.88 จุด (+3.46%) มูลค่าซื้อขาย 102,112.04 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแตะระดับ 1,400 จุด โดยทำจุดสูงสุด 1,407.74 จุด และจุดต่ำสุด 1,384.61 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 407หลักทรัพย์ ลดลง 109 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 155 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงมากและมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นทะลุแสนล้านบาท ขานรับผลการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยกวาดชัยชนะได้ที่นั่ง สส.ในสภาฯ มากที่สุด และเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ตลาดมองว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีเสถียรภาพมากกว่าครั้งที่ผ่านมา
ปัจจัยดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนคาดหวังจะเห็นการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีสะดุด ส่งผลบวกต่อ Sentiment ตลาดหุ้น และกระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลเข้ามา ทำให้มูลค่าการซื้อขานวันนี้คึกคักมากกว่าแสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 1 ปี 5 เดือน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสพักตัวหลังจากที่วันนี้ขึ้นมาค่อนข้างมาก ทำให้ Valuation เริ่มแพง และอัพไซด์เริ่มจำกัด โดยให้แนวต้าน 1,410 จุด แนวรับ 1,380 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 8,360.13 ล้านบาท ปิดที่ 58.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,735.78 ล้านบาท ปิดที่ 53.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,037.03 ล้านบาท ปิดที่ 194.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,925.36 ล้านบาท ปิดที่ 220.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,705.40 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง