หุ้นญี่ปุ่นทำสถิติประวัติศาสตร์ Nikkei ทะลุ 57000 จุด ดันทอง-บิทคอยน์พุ่ง รับนายกฯ "ทาคาอิจิ"

ญี่ปุ่นแตกตื่น! ตลาดหุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะยานเหนือระดับ 57,000 จุด ขานรับชัยชนะแบบถล่มทลาย (Supermajority) ของนายกรัฐมนตรีหญิงแกร่ง "ซานาเอะ ทาคาอิจิ" ปูพรมแดงสู่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ 1.35 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลบ่าทั่วโลก ดันราคาทองคำทะลุ 5,000 ดอลลาร์ และ บิทคอยน์ ดีดกลับแตะ 72,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่าง ‘โดนัลด์ ทรัมป์’
Nikkei พุ่งรับฉันทามติข่าวนายกฯ ใหม่
ปรากฏการณ์ " ทาคาอิจิ ทรัมป์" ได้ปลุกตลาดหุ้นแดนปลาดิบให้ตื่นจากภวังค์ เมื่อดัชนี Nikkei 225 ปิดตลาดวันจันทร์ด้วยการพุ่งขึ้นกว่า 3.4% ทะลุระดับ 57,000 จุด ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล การตอบรับที่ร้อนแรงนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ชี้ชัดว่า พรรคของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด (Decisive Victory) จนครองเสียงข้างมากแบบ Supermajority ในสภา
ชัยชนะครั้งนี้เปรียบเสมือน "ไฟเขียว" ให้รัฐบาลสามารถเดินหน้านโยบายการคลังแบบขยายตัว (Aggressive Expansionary Fiscal Policy) ได้อย่างเต็มสูบ โดยมีหัวใจสำคัญคือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลกว่า 1.35 แสนล้านดอลลาร์ (ราว 4.8 ล้านล้านบาท) ที่มุ่งเน้นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลดภาษี เพื่อปลุกชีพเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้กลับมาโชติช่วงอีกครั้ง
แรงกระเพื่อมระดับโลก "ทองคำ-บิทคอยน์ กอดคอกันวิ่ง"
อานิสงส์จาก "ทาคาอิจิ เทรด" ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น แต่ยังส่งแรงกระเพื่อม (Global Ripple Effect) ไปยังสินทรัพย์ทั่วโลก
- ทองคำ : พุ่งทะลุแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสภาพคล่องที่ล้นระบบ
- บิทคอยน์ : ราชาคริปโตฯ ดีดตัวตอบรับข่าวดี ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดสั้นๆ ที่ 72,000 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงมาซื้อขายเหนือระดับ 70,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดเอเชีย แสดงให้เห็นว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-on Assets) ยังคงมีอยู่สูง
‘ทรัมป์’ ฝันดันดาวโจนส์แตะแสนจุด
บรรยากาศความเชื่อมั่นยิ่งทวีความร้อนแรง เมื่อได้รับแรงสนับสนุนจากพันธมิตรข้ามซีกโลก ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซน ต่างออกมาแสดงความยินดีกับชัยชนะของผู้นำหญิงญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้ประกาศเป้าหมายสุดท้าทายว่าจะผลักดันดัชนี ดาวโจนส์ (DJI) ให้พุ่งแตะระดับ 100,000 จุด ภายในสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งของเขา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 100% จากระดับปัจจุบัน หลังจากที่ดาวโจนส์เพิ่งทำสถิติทะลุ 50,000 จุดไปหมาดๆ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามชัยชนะของ ซานาเอะ ทาคาอิจิ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องหันกลับมามองญี่ปุ่นอีกครั้ง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่กำลังจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ขับเคลื่อนตลาดกระทิงรอบใหม่ ทั้งในตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ดิจิทัล.