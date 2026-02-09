"นายิบ บูเคเล" คะแนนนิยมพุ่ง 91% ผลงานปราบแก๊งกลบนโยบายบิทคอยน์

"นายิบ บูเคเล" ประธานาธิบดีหนุ่มไฟแรงแห่งเอลซัลวาดอร์ คะแนนนิยมล้นหลามสวนทางนโยบายคริปโตฯ! ยังคงครองใจประชาชนอย่างเหนียวแน่น ผลโพลล่าสุดชี้คะแนนความพึงพอใจพุ่งแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 91.9% แม้นโยบายปั้นประเทศเป็น "เมืองหลวงบิทคอยน์" จะไม่ประสบความสำเร็จในแง่การใช้งานจริง แต่ผลงาน "ปราบแก๊งอาชญากรรม" กลับเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทำให้เขานั่งเก้าอี้ผู้นำได้อย่างไร้คู่แข่ง ท่ามกลางแรงกดดันจาก IMF ที่บีบให้สังคายนาแอปฯ กระเป๋าเงินรัฐบาล
คะแนนนิยมเสียดฟ้า ผลงาน ‘ปราบโจร’ กลบ ‘บิทคอยน์’
ผลสำรวจล่าสุดจากสื่อท้องถิ่น La Prensa Gráfica เผยตัวเลขที่ทำให้นักการเมืองทั่วโลกต้องอิจฉา เมื่อประชาชนกว่า 91.9% พอใจผลงานของประธานาธิบดีบูเคเล โดยมีถึง 62.8% ที่ระบุว่า "พอใจมาก" ในขณะที่มีเพียง 1.8% เท่านั้นที่ไม่พอใจอย่างรุนแรง (ซึ่งบูเคเลถึงกับทวีตแซวว่า "เหลือแค่ 1.8% แล้วเหรอ?")
กุญแจสำคัญที่ทำให้คะแนนนิยมของเขาพุ่งสูง ไม่ใช่เรื่องของนวัตกรรมการเงิน แต่คือ "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" นโยบายกำปั้นเหล็กกวาดล้างแก๊งอันธพาลและการสร้างเรือนจำยักษ์ CECOT ทำให้อัตราการฆาตกรรมลดฮวบ เปลี่ยนเอลซัลวาดอร์จากแดนมิคสัญญีเป็นประเทศที่ปลอดภัยขึ้นทันตาเห็น
ในทางกลับกันนโยบาย Bitcoin ที่เคยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก กลับกลายเป็น "ตัวประกอบ" ในสายตาประชาชน มีเพียง 2.2% ที่มองว่าเป็นความล้มเหลว แต่ส่วนใหญ่แทบไม่พูดถึง สะท้อนว่าชาวบ้าน "ไม่ได้อิน" แต่ก็ "ไม่ได้เกลียด" เพียงแค่ไม่ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างที่รัฐบาลวาดฝันไว้
ยอมรับความจริง บิทคอยน์ไม่ปัง แต่ยัง ‘เก็บของ’ ต่อ
แม้แต่ตัวบูเคเลเองยังยอมรับผ่านนิตยสาร TIME ว่า การผลักดันให้ประชาชนใช้ Bitcoin ในวงกว้าง "ไม่เป็นไปตามเป้า" แต่รัฐบาลก็ยังไม่ถอดใจโดยยืนยันกลยุทธ์ "DCA" (Dollar-Cost Averaging) ด้วยการซื้อ Bitcoin เก็บเข้าคลังสำรองวันละ 1 BTC ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
IMF บีบหนัก จ่อโละทิ้ง ‘Chivo Wallet’
แม้เศรษฐกิจจะโตวันโตคืน (คาดการณ์ GDP ปีนี้โต 4%) แต่เอลซัลวาดอร์ยังต้องพึ่งพาเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ล่าสุดหลังได้รับอนุมัติวงเงินกู้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ IMF ได้ยื่นเงื่อนไขให้รัฐบาลต้องปรับปรุงความโปร่งใสและลดความเสี่ยงทางการเงิน
เป้าหมายสำคัญของการเจรจาคืออนาคตของ “Chivo Wallet” แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินคริปโตฯ ของรัฐบาล ที่เต็มไปด้วยปัญหาทางเทคนิค การฉ้อโกง และการขโมยตัวตนมาตั้งแต่เปิดตัว มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลอาจต้องยอม "ขายทิ้ง" หรือ "ปิดตัว" แอปฯ ดังกล่าว เพื่อแลกกับความเชื่อมั่นและเงินกู้ก้อนโต โดยจะปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินแทน
ทั้งนี้ชัยชนะของบูเคเลพิสูจน์ให้เห็นว่า สำหรับประชาชนแล้ว "ความปลอดภัย" สำคัญกว่า "นวัตกรรม" แม้ฝันเรื่องเมืองหลวงคริปโตฯ จะยังเลือนราง แต่ตราบใดที่ประชาชนยังรู้สึกปลอดภัย บูเคเลก็จะยังคงเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในลาตินอเมริกาต่อไป