หุ้นปิดเช้าทะยาน 45 จุดทะลุ 1,400 ในรอบ 14 เดือน ตอบรับภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,398.96 จุด เพิ่มขึ้น 44.95 จุด (+3.32%) มูลค่าซื้อขายกว่า 66,818 ล้านบาท แกว่งทะลุ 1,400 จุดในรอบ 14 เดือน ขานรับสีน้ำเงิน "ภูมิใจไทย" ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ โดยการซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีพุ่งขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,403.96 จุด และจุดต่ำสุด 1,384.61 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้บวกแรงตอบรับผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนและแนวโน้มรัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพสูง ส่งผลให้เช้านี้หุ้นปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน โดยเฉพาะหุ้นที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายรัฐบาลชุดใหม่
อย่างไรก็ตาม ดัชนีขึ้นมาแตะ 1,400 จุดและพยายามจะผ่านไป ระยะสั้น Upside ไม่มากเพราะเข้าเขต Overbought หลังจากขึ้นมากว่า 100 จุด ระยะสั้นอาจมีจังหวะย่อตัวสลับขึ้นต่อ
ระยะถัดไปติดตามการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีพรรคใดบ้าง และมีนโยบายอย่างไร แต่ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรมองว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญมากนัก ให้กรอบแนวรับ 1,380 จุด และแนวต้าน 1,410 จุด ถัดไป 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 5,839.43 ล้านบาท ปิดที่ 58.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,350.45 ล้านบาท ปิดที่ 53.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,284.90 ล้านบาท ปิดที่ 219.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,064.48 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,051.51 ล้านบาท ปิดที่ 192.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท