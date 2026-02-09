ETL เผยปี 69 เสริมแกร่งบริการขนส่ง เชื่อมอาเซียนสู่เอเชียกลาง

ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ หรือ ETL เผยทิศทางธุรกิจปี 2569 ยกระดับบริการโลจิสติกส์ครบวงจร ต่อยอดบริการ Cold Chain Logistics และ Multimodal Logistics รองรับดีมานด์ขนส่งสินค้าทั่วเอเชีย ผนึกพันธมิตรธุรกิจเชื่อมต่อเครือข่ายขนส่งครอบคลุมระดับภูมิภาค พร้อมผสานเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการขนส่ง ลดต้นทุน และ สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและนักลงทุนในระยะยาว มั่นใจเป้าหมายรายได้เติบโต 15%
นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนารูปแบบบริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการขนส่ง โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งเป็น 350 ตู้ต่อเดือน จากเดิมราว 180 ตู้ต่อเดือน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 100 ตู้ พร้อมรองรับฤดูกาลทุเรียนส่งออกไปยังจีน และขยายปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ร่วมกับพันธมิตรในแต่ละประเทศ เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มในกลุ่มอาหารสดและเนื้อสัตว์แช่แข็ง
ขณะที่ แผนการพัฒนารูปแบบการขนส่งของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสร้างการเติบโตรายได้และเพิ่มความสามารถการทำกำไรในระดับดี อาทิ บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (Less than Truck Load: LTL) และ บริการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Service) ซึ่งบริษัทฯจะยกระดับบริการขนส่งเพิ่มขึ้น ด้วยการผสานรูปแบบที่มีความหลากหลายในเส้นทางเดียวกัน ทั้ง Sea-to-Land, Air-to-Land เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการต้นทุน และ ระยะเวลาขนส่ง พร้อมขยายเส้นทางใหม่เชื่อมต่อจากประเทศจีนสู่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับสินค้ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการขนส่งในกลุ่มนี้ประมาณ 20% ในปี 2569
นอกจากนี้ บริษัทฯเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดใหม่เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยเตรียมแผนการขยายตลาดในประเทศเวียดนาม ผ่านการเปิดจุดรับ–ส่งสินค้าเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างเวียดนามเหนือและใต้ สอดรับกับศักยภาพของเวียดนามที่มีปริมาณการส่งออกสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค อีกทั้งยังคงเดินหน้าขยายตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียกลางจนถึงประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อจำกัดท่ามกลางความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทฯคาดว่าแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ จะมีโอกาสสร้างการเติบโตในกลุ่มเส้นทางเหล่านี้ได้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯเตรียมเริ่มใช้งานรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า (EV Truck) ในเส้นทางการขนส่งระยะสั้น เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2569 อีกทั้งมีแผนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การคำนวณ Carbon Footprint อย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) รวมถึงเตรียมรับรองมาตรฐาน ISO 14064 โดยมุ่งเน้นการลดเที่ยวรถเปล่า เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และ แปลงเป็นมูลค่าการประหยัดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม
“ปีนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของ ETL ในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งการพัฒนาบริการและเทคโนโลยีการขนส่ง รวมถึงการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย และต่อเนื่องไปยังยุโรป สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางขนส่งระดับภูมิภาคที่รองรับต้องการขนส่งของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก บริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 15% พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” นายพรชัย กล่าวเพิ่ม