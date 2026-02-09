Liberator เปิดคลาสเรียนฟรี “Backtesting เลิกเดา แล้วเอาจริง” เสริมทักษะเทรดเดอร์ไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) เดินหน้าผลักดันการเข้าถึงความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Liberator Classroom แพลตฟอร์มการเรียนรู้สำหรับสมาชิก ที่ออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และพัฒนาได้ระยะยาว ล่าสุดเปิดคลาสใหม่ “Backtesting เลิกเดา แล้วเอาจริง” มุ่งยกระดับการเทรดจากการใช้ความรู้สึก สู่การตัดสินใจบนข้อมูลเชิงสถิติ
สำหรับการสอนดำเนินการโดย โค้ชบาส อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านเทคนิค ของบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โดยจะสอนแนวคิดการสร้าง “กฎการเทรด” (Rule-Based Trading) อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบระบบ ไปจนถึงการวัดผลความแม่นยำ โดยผู้เรียนจะเข้าใจว่า ระบบที่ใช้อยู่มีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ ควรรับมือช่วงขาดทุนต่อเนื่องอย่างไร และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยไม่ต้องมีพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่าน 5 โมดูลหลัก ได้แก่
- The Logic of Systems เข้าใจโครงสร้าง Setup, Trigger และ Risk Management
- The Bar Replay Method ฝึกตัดสินใจแบบ Candle-by-Candle ผ่าน TradingView จำลองสถานการณ์จริง
- Data Logging & Excel Magic สร้าง Trading Journal เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- Analytics วิเคราะห์ Win Rate, Drawdown และความเสี่ยงของพอร์ต
- Optimization ปรับปรุงระบบโดยไม่ตกหลุมพราง Overfitting
คลาสจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (Online Live Session) วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 – 16.00 น. รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน โดยเปิดให้เข้าร่วมสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายกับ Liberator ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 น. และประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://forms.office.com/r/jhgWZmHU0f
สำหรับโครงการ Liberator Classroom เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง “Investment for Everyone” ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับใช้งานจริง เพื่อช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถพัฒนาทักษะ วางระบบ และสร้างวินัยการลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Liberator เปิดบัญชีวันนี้!
- รับโปรพิเศษ เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน ทันที!*
- จากนั้น รับสิทธิ์เทรดฟรี ทุกเดือน ทุกสินทรัพย์*
- ใช้ TradingView เครื่องมือวิเคราะห์ระดับโลกได้ "ฟรี" ทันที!
- เข้าเรียนคลาสการลงทุนกว่า 100 คลาส แบบไม่มีค่าใช้จ่าย (เนื้อหาสำหรับคนที่เริ่มลงทุน จน ถึงระดับเก่งได้ด้วยตัวเอง)
มาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนไปพร้อมกับพวกเราได้ตั้งแต่วันนี้ เปิดบัญชี คลิก https://go.liberator.co.th/xlnX/openac3M
ติดตามข้อมูลและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ : www.liberator.co.th , Facebook : https://www.facebook.com/Liberator.co.th/ , แอปพลิเคชัน Liberator , Line Official : @Liberator , Call Center โทร. 02-760-6999 (สอบถามทั่วไปกด 0, ส่งคำสั่งซื้อขายกด 1)
นอกจากนี้ สามารถติดตามรายการ Money Explorer ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–09.15 น. ทาง YouTube และ Facebook: Liberator Securities และรับฟังย้อนหลังในรูปแบบ Podcast บน Spotify, Apple Podcasts และ YouTube Music ได้อีกด้วย