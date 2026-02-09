SUPER คืนหนี้หุ้นกู้ 500 ลบ.ครบถ้วนตามนัด - นำเงินใช้ขยาย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ตอกย้ำศักยภาพทางการเงิน ชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SUPER 262A มูลค่า 500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ครบถ้วนตามกำหนด สะท้อนโครงสร้างการเงินแข็งแกร่ง สภาพคล่องมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อเนื่อง ฟากซีอีโอ "จอมทรัพย์ โลจายะ"ระบุนำเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ พัฒนา และต่อยอดธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคง
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SUPER 262A อายุ 1 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี
การชำระคืนหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ว่า SUPER สามารถบริหารหนี้ได้อย่างมีวินัย และไม่เคยผิดนัดชำระหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมา
นายจอมทรัพย์ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในทุกช่วงที่ผ่านมา ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน พัฒนา และต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ขณะเดียวกัน SUPER ได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยขายโรงไฟฟ้าบางส่วนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง และลดภาระทางการเงิน พร้อมนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่ อาทิ โซลาร์ฟาร์ม วินด์ฟาร์ม และโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งช่วยเสริมฐานรายได้ระยะยาว และสร้างความมั่นคงให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนความมั่นคงของธุรกิจ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
สำหรับปี 2569 SUPER ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเตรียมพร้อมเข้าร่วมการประมูลและจัดหาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว