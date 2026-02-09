หลักทรัพย์บัวหลวง ชี้กระแสหุ้นนอกกลุ่มเทค และ AIหนุนตลาดหุ้นโลกปี 2569

หลักทรัพย์บัวหลวง มองเทรนด์หุ้นนอกกลุ่มเทค และAI เป็นแรงหนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกแนะนักลงทุนกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวผ่านการลงทุนตลาดต่างประเทศ ด้วยการลงทุนอัตโนมัติกลยุทธ์ “DR Global Index” ที่ลงทุนผ่าน DR01 อ้างอิง ETF ดัชนีหุ้นทั่วโลก ชูจุดเด่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและปรับพอร์ตอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นโลกในระยะถัดไปยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรการเติบโตของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำมาใช้งานจริง (Early Adopter Phase) โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ยังคงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา AI แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ขณะที่ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง และระดับมูลค่าตลาดยังไม่สะท้อนภาวะฟองสบู่รุนแรงเช่นในอดีต
ในขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบศักยภาพการเติบโตของกำไรในระยะยาว ตลาดหุ้นไทยยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียและเวียดนาม ที่ได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ, การขยายตัวของชนชั้นกลาง และอุปสงค์ภายในประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นจีน แม้เผชิญความท้าทายในช่วงที่ผ่านมา
แต่เริ่มเห็นการปรับโครงสร้างเชิงนโยบายที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของผลประกอบการในระยะถัดไป
จากภาพรวมดังกล่าว หลักทรัพย์บัวหลวงแนะนำให้นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI Total Return อาจพิจารณาจัดพอร์ตลงทุนอัตโนมัติผ่านกลยุทธ์
“DR Global Index” หรือ DRINDEX ที่ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR01) ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ที่อ้างอิงกองทุน ETF ดัชนีหุ้นจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
จุดเด่นของกลยุทธ์ “DR Global Index” คือ การผสมผสานระบบจัดพอร์ตอัตโนมัติเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกภายใต้แนวคิด “Data Driven” ผ่านการวิเคราะห์แบบ Multi-Factor โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอาทิ การคัดกรอง
ความเสี่ยง (Risk Screening), การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตัมราคา (Fundamental & Momentum Factors)
และการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยจำกัดสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 35% ต่อหลักทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสมดุล พร้อมระบบปรับพอร์ตอัตโนมัติที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสของตลาดหุ้นโลก
ได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องติดตามตลาดด้วยตนเอง
“กลยุทธ์ DR Global Index จะช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ
ผ่าน DR01 ที่อ้างอิง ETF ดัชนีหุ้นต่างประเทศชั้นนำ จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย SP50001 เป็นตัวแทนดัชนี S&P 500, NDX01 เป็นตัวแทนดัชนี Nasdaq 100, JAPAN10001 เป็นตัวแทนดัชนี TOPIX 100, INDIA01 เป็นตัวแทนดัชนี MSCI India NTR (USD), E1VFVN3001 เป็นตัวแทนดัชนี VN 30, CN01 เป็นตัวแทนดัชนี CSI 300, STAR5001 เป็นตัวแทนดัชนี STAR 50, HK01 เป็นตัวแทนดัชนี Hang Seng และ CNTECH01 เป็นตัวแทนดัชนี HSTECH โดยมุ่งสร้างพอร์ตที่มีความมั่นคงและยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่ต้องการเข้าถึงหุ้นระดับโลกผ่าน DR01 ที่ผ่านการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป” นายชัยพร กล่าว
สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่สนใจจัดพอร์ตลงทุนต่างประเทศอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ DR Global Index
สามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 500,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex และเว็บไซต์https://www.bualuang.co.th เลือกเมนู Auto Investing และ iProgramTrade อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.bualuang.co.th/article/drglobalindex
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบบริการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing)