MMM แจกวอร์แรนท์ 2 ชุดรวด 72.6 ล้านหน่วย

เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล เดินหน้าแจกวอร์แรนท์ MMM-W1 และ MMM-W2 จำนวน 2 ชุดรวด 72.6 ล้านหน่วย ดึงนักลงทุนร่วมทัพ ขยายฐานทุนสู่การสยายปีกการลงทุนในอนาคต พร้อมระบุเงินที่ได้จากการแปลงสภาพวอร์แรนท์เพื่อขยายพอร์ตอสังหาฯ สู่การสร้าง Recurring Income
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ชุด ได้แก่ MMM-W1 และ MMM-W2 รวมทั้งสิ้น 72,599,996 หน่วย โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 108,899,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโดย จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติการออก Warrant (Record Date) วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 และประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เดือน มีนาคม 2569 นี้
สำหรับ MMM-W1 มีจำนวน 36,299,998 หน่วย จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย MMM-W1 โดยมีอายุไม่เกิน 24 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย MMM-W1 สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 2.60 บาทต่อหุ้น
ส่วน MMM-W2 มีจำนวน 36,299,998 หน่วย จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย MMM-W2 โดยมีอายุไม่เกิน 18 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย MMM-W2 สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 3.60 บาทต่อหุ้น
โดยวอร์แรนต์ทั้ง 2 ชุด (MMM-W1 และ MMM-W2) นักลงทุนสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 7 ของเดือนกุมภาพันธ์ ,พฤษภาคม ,สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีจนครบอายุของสิทธิในแต่ละวอร์แรนต์ (ทั้งนี้หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป)
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท สู่การสร้าง Recurring Income ในอนาคต ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพครบ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 319.44 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามาเพิ่ม สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีเงินทุนรองรับการเติบโต สำหรับต่อยอดธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และสะท้อนถึงความตั้งใจของ MMM ในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และเพิ่มโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น สู่การวางรากฐานเพื่อการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจในอนาคต