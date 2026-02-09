NAM ลงนาม กรมการแพทย์ ผลิต “หุ่นยนต์เตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติ”

นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (AYA) กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนสนับสนุนการขยายผลเทคโนโลยีสุขภาพของไทยสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ NAM เปิดเผยว่า หุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดดังกล่าวเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง การที่ NAM ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย จะช่วยลดต้นทุน ทำให้ราคามีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศมากขึ้น พร้อมยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง
สำหรับเครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cytotoxic IV Preparation) เป็นระบบแขนกลอัตโนมัติ 2 แขน ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สามารถผสมยาได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา
นายวิโรจน์กล่าวว่า “โรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี เครื่องเตรียมยาเคมีบำบัดอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ และเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว”
NAM คาดว่าจะเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเตรียมยาดังกล่าวภายในปี 2569 โดยตั้งเป้าผลิตในปีแรกประมาณ 2–3 เครื่อง รับรู้รายได้ราว 150–200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเป้ารายได้รวมของกลุ่มบริษัท คือ 2,500 ล้านบาทในปี 2569 และในปี 2570 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 350 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตในระยะ 3 ปี โดยในปีที่สองคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นประมาณ 4–6 เครื่อง และในปีที่สามประมาณ 5–10 เครื่อง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก รวมถึงบริษัทผู้ผลิตยารักษาโรคมะเร็งที่ต้องการระบบเตรียมยาที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสูง
การลงนามสัญญาในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ NAM ในการขยายธุรกิจด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขั้นสูง สะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศอย่างยั่งยืน