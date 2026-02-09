xs
โบรกมองตลาดหุ้นขานรับเสถียรภาพรัฐบาลภูมิใจไทยแลนด์สไลด์ปลุกเชื่อมั่น เปิดโผ 7 กลุ่มหุ้นเด่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยน่าจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคกล้าธรรม โดยคะแนนเบื้องต้นของสองพรรคน่าจะเกิน 250 ขณะที่พรรคประชาชนแถลงยอมรับผลการเลือกตั้ง หากภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลสำเร็จ พร้อมเป็นฝ่ายค้าน

ทางฝ่ายวิเคราะห์ฯ มองว่าตลาดน่าจะตอบรับเชิงบวก เนื่องจากมีโอกาสตั้งรัฐบาลได้เร็ว และมีเสถียรภาพ มองแนวต้านพรุ่งนี้ที่ 1,375-1,380 จุด

สำหรับหุ้นรับประโยชน์จากการตั้งรัฐบาลภูมิใจไทย

Top pick :

การเงิน : MTC, KTC, SAWAD

การบริโภคในประเทศ : CPAXT, MOSHI, CBG, OSP, CPALL

นิคมอุตสาหกรรม : WHA, AMATA

ก่อสร้าง : STECON, CK, UNIQ

ธนาคาร : KTB, KBANK, KKP, TISCO

อสังหาริมทรัพย์ : SPALI, AP, SIRI, SC

ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง : CENTEL, ERW, BA, CPN

