กสิกรฯ มองหุ้นมีโอกาสแตะ 1,400 จุด เกาะติดการเมืองในประเทศ-ถ้อยแถลงเฟด-Fund Flow

บล.กสิกรไทย มองว่า ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (9-13 ก.พ. 69) มีแนวรับที่ 1,330 และ 1,305 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,375 และ 1,400 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ประเด็นการเมืองในประเทศ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ผลประกอบการไตรมาส 4/2568 ของบจ.ไทย และทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานเดือน ม.ค.รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน ม.ค. ของจีน ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน ม.ค. ของญี่ปุ่น รวมถึงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของยูโรโซน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นท่ามกลางแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ SET Index ย่อตัวลงเล็กน้อยช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคท่ามกลางการคาดการณ์ว่า นายเควิน วอร์ชที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟดคนถัดไปอาจไม่รีบลดดอกเบี้ย โดยมีแนวโน้มที่จะทยอยผ่อนคลายนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป
อย่างไรก็ดี ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในเวลาต่อมาท่ามกลางแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ นำโดย หุ้นในกลุ่ม ICT (หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2568 ดีกว่าคาดและมีประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ)รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกในระหว่างสัปดาห์จากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบช่วงสั้น ๆ ในเวลาต่อมาตามแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่ม TECH ก่อนจะขยับขึ้นอีกครั้งในช่วงท้ายสัปดาห์โดยขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 1 ปีที่ระดับ 1,361.52 จุดตามแรงซื้อของต่างชาติก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. นี้
ในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,354.01 จุด เพิ่มขึ้น 2.14% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 51,762.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.69% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.35% มาปิดที่ระดับ 208.55 จุด