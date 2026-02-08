กรมธนารักษ์ชูแนวคิด สานงานต่อ ก่องานใหญ่ ดันภารกิจมุ่งสู่เป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อม“สานงานต่อ ก่องานใหญ่ สร้างสุขในองค์กร”แนวคิดหลักโดยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ อธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สินของแผ่นดิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
นายอัครุตม์ สนธยานนท์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จัดกิจกรรม Meet the Press ผู้บริหารและสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธบางลำพู เพื่อเป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และชุมชน ชูสถานที่สำคัญ ของดี ของเด่น และอาหารอร่อยในพื้นที่ พร้อมส่งเสริม Soft Power และกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมธนารักษ์ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทรัพย์สิน ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” ซึ่งใช้นโนบาย “สานงานต่อ ก่องานใหญ่ สร้างสุขในองค์กร” โดยกรมธนารักษ์ดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ “VALUE” เพื่อให้เกิดการนำทรัพย์สินของแผ่นดินที่กรมธนารักษ์รับผิดชอบทั้งที่ราชพัสดุและเหรียญกษาปณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมธนารักษ์ได้ตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุและเหรียญกษาปณ์ จำนวน 11,900 ล้านบาท มีผลการจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ประมาณ 8,229 ล้านบาท โดยภายใน 30 กันยายน 2569 กรมธนารักษ์คาดว่าจะจัดเก็บ ได้สูงกว่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 20% ดังนั้นกรมธนารักษ์จึงเร่งผลักดันให้มีการเปิดประมูลที่ดินต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้ให้ธนารักษ์พื้นที่เร่งดำเนินการต่อสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสัญญาจะมีการต่อทุก 3 ปี โดยกรมธนารักษ์จะมีการเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงสำคัญ อาทิ แปลงที่โรงพยาบาลของโรงยาสูบเก่า การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ “บ้านพายัพ” เขตพระนคร การเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน (ที่ดินติดกับไอคอนสยาม) แปลงสนามกอล์ฟบางพระพร้อมโรงแรมและเนื้อที่จำนวน 633 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา แปลงที่ดินอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 40 ไร่ นอกจากนี้ในส่วนของมิติเชิงสังคมกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาขน ผ่านโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่ได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 ด้วยการรับรองสิทธิการครอบครองการจัดให้เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรโดย ในปี 2569 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายจัดทำแผนที่และจัดให้เช่า จำนวน 5,000 ราย และจะดำเนินกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนในเบื้องต้น จำนวน 6 พื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป
สำหรับในส่วนของราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2570 คาดว่าราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑล จะปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว โดยกรมธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่รอบปี พ.ศ. 2570–2573 จำนวนไม่น้อยกว่า 37 ล้านแปลง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป โดยราคาประเมินที่จะประกาศใช้ใหม่จะมีความสอดคล้องทั้งเชิงพื้นที่และราคาตลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการสำรวจสภาพพื้นที่และ ใช้ข้อมูลราคาตลาดที่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน และย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาตลาด ได้แก่ ข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน ข้อมูลเสนอขาย ข้อมูลค่าเช่า ตลอดจนสภาพการพัฒนาของที่ดินในแต่ละพื้นที่แต่ละถนน เช่น ถนนตัดใหม่ การก่อสร้างรถไฟฟ้า การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการพัฒนาเมือง หรือการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งการประเมินราคาที่ดินเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการปรับปรุงราคาประเมินทุกๆ 4 ปี ขณะนี้ กระบวนการจัดทำราคาประเมินในระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินประจำจังหวัด ซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า 90% และกำลังส่งข้อมูลให้ส่วนกลางตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนจะสรุปและประกาศใช้ตามกำหนดการต่อไป
นอกจากนี้ นายอัครุตม์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ของกรมธนารักษ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นี้ กรมธนารักษ์ได้มีแผนออกจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และเหรียญ ที่ระลึก อาทิ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (20 กันยายน 2568) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ราชบัณฑิตยสภา 19 เมษายน 2569
สำหรับการจัดงาน Meet the Press ผู้บริหารพบสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ในครั้งนี้ ได้ใช้พิพิธบางลำพูซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์จัดงาน โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกรมธนารักษ์ ซึ่งพิพิธบางลำพูแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีเสน่ห์น่าสัมผัสในย่านเก่าแก่ของกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ได้นำที่ดินมาใช้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกับชุมชน เป็นเสมือนกระจกสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ ของย่านบางลำพูตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ได้นำอาหารและกิจกรรมของชุมชนมาออกร้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสถึงรสชาติเรื่องราว และมนต์เสน่ห์ของบางลำพู พร้อมกับการจุดประกายให้เกิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน นอกจากนี้ พิพิธบางลำพูแห่งนี้จะเป็นการยกระดับพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนและหน่วยงานในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบนำร่องของการจัดกิจกรรมโครงการพิพิธชวนชิม (Muse’s Table) ที่มีเป้าหมาย ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของพื้นที่พิพิธภัณฑ์ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน นายอัครุตม์ กล่าว