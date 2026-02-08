ผ่าพอร์ต์หุ้น 3 ตระกูลการเมืองดัง ชินวัตร-ชาญวีรกูล-จึงรุ่งเรืองกิจ

ตลาดหุ้นไทยหลังศึกชิงอำนาจของ3ขั้วการเมืองใหญ่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งวันนี้จะไปสำรวจพอรต์หุ้นของ 3ตระกูลการเมืองดังที่มีบทบาทในการเมืองไทยมาต่อเนื่อง ทั้งชาญวีรกูล ชินวัตร และจึงรุ่งเรืองกิจ
เริ่มจากตระกูล"ชาญวีรกูล" พบปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 8 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 4.22พันล้านบาทประกอบด้วย
1.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือใหญที่สัมพันธ์กับตระกูล"ชาญวีรกูล" หลายอันดับโดย ผู้ถือใหญ่อันดับ 1 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด ถือ 293,634,788 หุ้น หรือ 19.33%,อันดับ 4 นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ (น้องสาวแท้ๆ ของนายอนุทิน) ถือ 72,124,242 หุ้น หรือ 4.75%,อันดับ 11 นายมาศถวิน ชาญวีรกูล (น้องชายแท้ๆ ของนายอนุทิน) ถือ 25,457,142 หุ้น หรือ 1.68% รวมทั้งสิ้น 391,216,172 หุ้น หรือ 25.76% มูลค่า 3.13 พันล้านบาท (ราคา 8.00บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD +25.98%
ทั้งนี้เบริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัดคือ บริษัทนี้คือบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่นของครอบครัว “ชาญวีรกูล” โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการคือทายาทของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แก่ นายเศรณี และ นางสาวนัยน์ภัค ถือหุ้นคนละ 50% (ข้อมูล ณ เม.ย.2568)
2.STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก รมต.อนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) ถือ 178,306,142 หุ้น หรือ 9.84% นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (บิดานายอนุทิน) ถืออันดับ 7 ถือ 64,589,765 หุ้น หรือ 3.56% รวม 242,895,907 หุ้น หรือ 13.4% มูลค่า 1.09 พันล้านบาท (ราคา 4.48 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -0.88%
3.HPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (บิดานายอนุทิน) ถือ 11,709,833 หุ้น หรือ 2.49% มูลค่า 63.82 ล้านบาท (ราคา 5.45บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD +4.81%
4.MII ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (บิดานายอนุทิน) ถือ 5,671,336 หุ้น หรือ 3.30% มูลค่า 25.63 ล้านบาท (ราคา 4.52 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD +1.80%
5.DOD บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) นายเศรณี ชาญวีรกูล (ลูกชายนายอนุทิน) ถืออันดับ 10 จำนวน 5,048,047 หุ้น หรือ 1.12% มูลค่า 7.82 ล้านบาท (ราคา 1.55 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -4.32%
6.M-STOR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล (บิดานายอนุทิน) ถือ 410,000 หุ้น หรือ 0.67% มูลค่า2.87 ล้านบาท(ราคา 7.00บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69)ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี69 YTD-12.50%
7.MNITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล(บิดานายอนุทิน) ถือ 900,000 หุ้น หรือ 0.65% มูลค่า 1.70 ล้านบาท (ราคา 1.89 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -1.05%
8.CV บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นางอาทิตยา ชาญวีรกูล (น้องสะใภ้นายอนุทิน) ถืออันดับ 7 จำนวน 15,050,000 หุ้น หรือ 1.76%,ขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวหุ้น เพราะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และNC
ตระกูลชินวัตร- ดามาพงศ์มี 3 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 1.06 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
1.SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ถืออันดับ 1 ถือ 1,216,150,000 หุ้น หรือ 28.43%,น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ถืออันดับ 2 ถือ 1,176,915,495 หุ้น หรือ 27.52 %,คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ถืออันดับ 5 ถือ 117,109,887 หุ้น หรือ 2.74%,นาย พานทองแท้ ชินวัตรถืออันดับ 9 ถือ 56,363,000 หุ้น หรือ 1.32%,รวม 4 คน ถือ 2,566,538,382 หุ้น หรือ 60.01% มูลค่า 4.52 พันล้านบาท (ราคา 1.76 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD +4.14 %
2.PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ถืออันดับ 1 ถือ 293,026,600 หุ้น หรือ 37.27%, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 5,000,000 หุ้น หรือ 0.64%,น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ 5,000,000 หุ้น หรือ 0.64%,นายพานทองแท้ ชินวัตร 5,000,000 หุ้น หรือ 0.64 %,รวมถือ 308,026,600 หุ้น หรือ 39.19% มูลค่า6.10พัน ล้านบาท (ราคา 19.80 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD +5.88%
3.PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายพิรุณ ชินวัตร (หลานนายทักษิณ) 29,411,100 หุ้น หรือ 0.69% มูลค่า 1.47 ล้านบาท (ราคา 0.05 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -16.67%
ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สัมพันธ์กันนายธนาธร ทั้งแม่,อา,ลูกพี่ลูกน้อง,น้องสะใภ้ รวม 9 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 2.26 พันล้านบาทประกอบด้วย
1.APURE บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ (ลูกชายนายโกมล) ถืออันดับ 1 ถือ 338,882,082 หุ้น หรือ 35.36%,นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ(อาของธนาธร) ถืออันดับ2 ถือ298,776,030หุ้น หรือ31.18%,รวมมูลค่า 1.40 พันล้านบาท(ราคา 2.20 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี69 YTD+1.85%
2.MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ(น้องสะใภ้นายธนาธร)ถืออันดับ 3ถือ84,755,623หุ้น หรือ15.53%,มูลค่า325.46 ล้านบาท(ราคา 3.84 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -8.57%
3.AIRA บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถืออันดับ 4 ถือ 304,169,101 หุ้น หรือ 4.82%,มูลค่า 279.83 ล้านบาท (ราคา 0.92บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -36.55%
4.MATI บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ (แม่ธนาธร) ถืออันดับ 2 ถือ 35,484,400 หุ้น หรือ 19.14%,มูลค่า 115.68 ล้านบาท (ราคา 3.26 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD +3.16%
5.GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถืออันดับ 5 ถือ 22,720,000 หุ้น หรือ 2.77%,มูลค่า 95.42 ล้านบาท (ราคา 4.20 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -2.78%
6.PF บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถืออันดับ ถือ 344,933,765 หุ้น หรือ 3.45%,มูลค่า 17.25 ล้านบาท (ราคา 0.05 บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69) ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี 69 YTD -16.67%
7.WASH บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถืออันดับ 9 ถือ 3,683,600 หุ้น หรือ 1.04%,มูลค่า 16.06 ล้านบาท (ราคา 4.36บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69)ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี69 YTD-1.80%
8.JPARK บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถืออันดับ 13 ถือ 2,211,000 หุ้น หรือ 0.55%,มูลค่า 5.48 ล้านบาท( ราคา 2.48บาท/ห้น ณ 6 ก.พ.69)ผลตอบแทนราคาหุ้น ปี69 YTD-8.82%
9.CV บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถืออันดับ ถือหุ้น 7,678,150 หรือ 0.90%,ขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวหุ้น เพราะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และNC