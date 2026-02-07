บิทคอยน์ดิ่ง นักวิเคราะห์ชี้ 3 สัญญาณนักเทรดยกธงขาว-กูรูมองจุดกลับตัวครั้งสำคัญ

ตลาดคริปโตฯ แดงเดือด! บิทคอยน์ร่วงหลุด 69,000 ดอลลาร์ ทำนิวโลว์รอบ 3 เดือน ท่ามกลางบรรยากาศ “แพนิก” ขั้นสุด แต่นักวิเคราะห์ตาเหยี่ยวมองต่าง ชี้ 3 สัญญาณทางเทคนิคและจิตวิทยาบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่เฟส “Full Capitulation” หรือการ “ยอมจำนนอย่างสมบูรณ์” ซึ่งในอดีตมักเป็นจุดกลับตัวครั้งสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้กล้าเข้าสะสมของถูกก่อนรถออก
การที่ราคา Bitcoin (BTC) ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ 69,000 ดอลลาร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้สร้างความหวาดผวาให้นักลงทุนทั่วโลก แต่หากมองลึกลงไปในข้อมูล On-chain และตัวเลขทางเทคนิค จะพบสัญญาณที่บ่งบอกว่า “จุดต่ำสุด” (Bottom) อาจอยู่แค่เอื้อม ด้วย 3 ปัจจัยหลักดังนี้
1. แมงเม่าปีกหัก : นักเก็งกำไรระยะสั้นเทขายหนีตาย (Short-Term Holder Capitulation)
โดยข้อมูลจาก CryptoQuant เผยตัวเลขที่น่าตกใจ เมื่อบิทคอยน์จำนวนกว่า 60,000 BTC (มูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์) ถูกโอนเข้าสู่กระดานเทรดภายใน 24 ชั่วโมง โดยเจ้าของเหรียญกลุ่มนี้คือ “ผู้ถือครองระยะสั้น” (Short-Term Holders: STH) หรือกลุ่มคนที่ถือเหรียญไม่ถึง 155 วัน
อย่างไรก็ตามนัยสำคัญนี่คือการไหลเข้าของบิทคอยน์สู่ Exchange ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ (Year-to-Date) สะท้อนว่า "มือใหม่" หรือ "นักเก็งกำไร" กำลังถอดใจและยอมขาดทุน (Realized Losses) เพื่อหนีออกจากตลาด
ขณะที่มุมมองนักวิเคราะห์ระบุว่า "การปรับฐานครั้งนี้รุนแรงจนไม่มีใครกล้าขยับ แม้แต่ผู้ถือระยะยาว (LTH) ก็ยังนิ่ง นี่คือสัญญาณของการยอมจำนนอย่างแท้จริง"
2. ความกลัวสุดขีด "ดัชนี Fear & Greed ดิ่งนรก"
นอกจากนี้หากพิจารณาดัชนี Crypto Fear & Greed Index ซึ่งใช้วัดอารมณ์ตลาด ร่วงลงแตะระดับ 12 (จากเต็ม 100) เข้าสู่โซน “Extreme Fear” หรือความกลัวแบบสุดขีด
สถิติไม่เคยหลอกใคร ระดับความกลัวที่ต่ำขนาดนี้ เคยเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ราคาบิทคอยน์จะทำจุดต่ำสุดที่ 15,500 ดอลลาร์ แล้วดีดตัวกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่
แนะจับจังหวะสวนกระแส นักวิเคราะห์ชื่อดัง Davie Satoshi ย้ำว่า "ประวัติศาสตร์สอนเราว่า เมื่อตลาดกลัวจนขีดสุด นั่นคือเวลาทองในการเข้าซื้อและสะสมเพิ่ม!"
3. RSI ลงลึกสุดกู่ "สัญญาณ Oversold ในรอบ 2 ปี"
ในเชิงเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังส่งสัญญาณ “ขายมากเกินไป” (Oversold) ในเกือบทุก Time Frame
ตัวเลขชัดเจน RSI ในกราฟรายสัปดาห์ (Weekly) ร่วงลงแตะระดับ 29 ซึ่งถือเป็นภาวะ Oversold ที่หนักที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการล่มสลายของ FTX ในปี 2565
ทั้งนี้จากข้อมูลของ CoinGlass แสดงให้เห็นว่า RSI ใน Time Frame 12 ชั่วโมง อยู่ที่ระดับ 18 และรายวันอยู่ที่ 20 ซึ่งในอดีต ระดับ RSI ที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินขนาดนี้มักเป็นจุดที่แรงขายเริ่มหมดแรง (Seller Exhaustion) และความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทน (Risk/Reward) จะเริ่มเข้าข้างฝั่ง "ผู้ซื้อ"
อย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมตลาดจะดูเลวร้ายและเต็มไปด้วยเลือด แต่สัญญาณทั้ง 3 ประการคือเครื่องยืนยันว่า "แรงขายกำลังจะหมดลง" ตลาดกำลังกำจัดนักลงทุนที่อ่อนแอออกไป เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวรอบใหม่