หุ้นขึ้นรอบนี้ไม่จบง่าย / สุนันท์ ศรีจันทรา

ก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นได้พุ่งทะยานขึ้น สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ1 ปี ทะลุผ่านแนวต้าน 1350 จุดเป็นที่เรียบร้อย ตอบรับรัฐบาลใหม่ไปล่วงหน้า และมีแนวโน้มเดินหน้าต่อ
การซื้อขายหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ยังคึกคัก ดัชนีฯขยับขึ้นต่ออีก 7.78 จุด ปิดที่ระดับ 1354.01 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหุ้นต่อเนื่อง
ดัชนีหุ้นดีดตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับจุดต่ำสุดที่ระดับ 1235 จุด ขึ้นมาแล้วเกือบ 100 จุด จากแรงหนุนของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาช้อนซื้อหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่งรายงานตัวเลขการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติ โดยซื้อหุ้นสุทธิต่อต่อกัน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2568 โดยมกราคมปี 2569 ซื้อหุ้นสุทธิ 4,345 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดซื้อเดือนธันวาคม ต่างชาติซื้อหุ้นจำนวน 10,547 ล้านบาท ส่วนเดือนกุมภาพันธ์สิ้นสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซื้อสุทธิแล้ว 10,518 ล้านบาท
ตลาดหุ้นฟุบหนักมา 3 ปีติดต่อ โดยนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นทิ้งรวมกว่า 4 แสนล้าบาท เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา รวมถึงปีนี้ ซึ่งอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังต่ำ และกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระยะสั้น ตลาดหุ้นมีข่าวดีที่จะกระตุ้นให้บรรยากาศการซื้อขายหุ้นคึกคักต่อไป โดยการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยบวกต่อตลาด เพราะจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนเกิดความคาดหวังอีกครั้ง และมีช่วงเวลาที่ประชาชนจะให้โอกาสรัฐบาลใหม่ในการพิสูจน์ผลงาน ทำให้การเมืองนิ่งอย่างน้อย 2 เดือน
แต่ปัจจัยใหญ่ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นคือ การกลับมาเหมือนสายน้ำของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะผลักดันให้ตลาดฟื้นตัว กลายเป็น “ขาขึ้น” รอบใหญ่ และคงไม่จบลงง่ายๆ
โบรกเกอร์หลายสำนักประเมินว่า ดัชนี ฯ ปลายปีน่าจะพุ่งขึ้นไปแตะที่ระดับ 1440-1450 จุด หรือปรับตัวขึ้นจากจุดปิดล่าสุดอีกประมาณ 100 จุด โดยให้น้ำหนักกับปัจจัยทางการเมือง รวมทั้งรัฐบาลชุดใหม่ในเชิง และการกลับมาของต่างชาติ
ชะตากรรมตลาดหุ้นปีม้าทองดูสดใสขึ้นแล้ว โดยเปิดตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะแสดงปฏิกิริยาตอบรับผลการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และนักลงทุนต่างชาติ ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะถอยทัพ แต่อาจบุกตะลุยไล่ซื้อหุ้นต่อ จนนักลงทุนบางคนมองโลกสวย คาดหวังว่าดัชนี ฯ รอบนี้อาจไปไกลทะลุ 1400 จุดได้
แต่เริ่มมีเสียงเตือนในความสูงของราคาหุ้นออกมาบ้างแล้ว ควบคู่กับคำแนะนำให้นักลงทุนรายย่อย ชิงจังหวะขายทำกำไรออกมาบ้าง
เพราะตั้งแต่ต้นปี รายย่อยยังมียอดซื้อหุ้นสุทธิ เก็บหุ่นเข้าพอร์ตเพิ่มอีก 9,392 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะบรรดากองทุนทั้งหลาย เทขายหุ้นออกมาตลอด เป็นผู้ขายหุ้นเพียงกลุ่มเดียวจำนวน 34,369 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ถ้าฝรั่งยังยกทัพใหญ่กลับมา หุ้นรอบนี้คงไม่หยุดอยู่ที่ 1350 จุด และจะวิ่งต่อไป เพียงแต่ไม่อาจคาดหมายว่า จะหยุดที่ดัชนี ฯ ระดับใดเท่านั้น