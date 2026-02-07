วิจัยกสิกรฯชี้มูดี้ส์ปรับมุมมองอินโดฯเป็นลบ-จับตา3ปัจจัยน่าห่วง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุกรณีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียจาก Stable เป็น Negative แม้ยังคงอันดับที่ Baa2 (Investment Grade) ซึ่งสะท้อนความกังวลต่อความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย ความเสี่ยงด้านการคลัง และคุณภาพธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่อินโดนีเซียอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น จากความไม่แน่นอนเชิงนโยบายและแรงกดดันด้านการคลัง ซึ่งอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน ก่อให้เกิดความผันผวนของเงินทุนและค่าเงิน และเพิ่มความเปราะบางต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม
โดยในอนาคตยังต้องจับตา 3 ปัจจัยที่มูดี้ส์มีความกังวลได้แก่ หนึ่ง นโยบายไม่แน่นอนและธรรมาภิบาลจากประเด็นความอิสระของหน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญ(ธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแล) สอง การคลังขาดดุลเพิ่มขึ้นใกล้เพดาน 3%ต่อจีดีพี(-2.92%ต่อจีดีพีในปี 2568 จาก -2.3%ในปี 2567)ผลจากโครงการประชานิยมเพิ่มภาระหนี้ภาครัฐเสี่ยงเพิ่มขึ้น และสาม สภาพคล่องและความโปร่งใสตลาดทุนโดยมูลค่าตลาดหุ้นหายไปหลัง MSCI อาจลดสถานะอินโดนีเซียจาก Emerging Market สู่ Frontier Market