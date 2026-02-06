FPTเสริมแกร่งโครงสร้างองค์กร ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตมั่นคง

คณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” มีมติแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งนายเกรียงไกร โภคานุกรม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างผู้บริหาร และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ OneFrasers ของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมีเป้าหมายในการผนึกกำลังร่วมกัน และสร้างคุณค่าในระยะยาว
นายสมบูรณ์ จะมีบทบาทในการดูแลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้ FPT รวมถึงร่วมบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว โดยนายสมบูรณ์มีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนชั้นนำหลายแห่งมานานกว่า 30 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับ FPT ในปี 2555 ล่าสุดได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีผลงานที่โดดเด่นทั้งด้านการวางกลยุทธ์ทางการเงินขององค์กร และร่วมบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความท้าทาย
สำหรับนายเกรียงไกร จะเป็นผู้นำด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน รวมถึงธรรมาภิบาลทางการเงินของ FPT ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างวินัยทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการสร้างมูลค่าในระยะยาว โดยนายเกรียงไกรมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี เคยร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และเข้าร่วมงานกับ FPT ตั้งแต่ปี 2563 ก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรายงานทางการเงินและงบการเงินรวม, ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานรายงานทางการเงิน
นายฮั่ว เตียง ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้จะช่วยเสริมแกร่งโครงสร้างผู้นำของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยเราเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารทั้ง 2 ท่านจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว.