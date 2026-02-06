APCO ส่งนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด สู่ตลาดHealth&Weness เร่งเครื่องโต

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ เดินหน้ายกระดับบทบาทผู้นำด้าน Health Innovation ของไทย เผยแพร่ผลการติดตามการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO วารสารวิชาการภูมิคุ้มกันบำบัดระดับนานาชาติ “Clinical Immunology and Research” สะท้อนศักยภาพงานวิจัยไทยในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ในตลาดโลก
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Clinical Immunology & Research เกี่ยวกับผลการวิจัยติดตามผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จำนวน 100 รายแรก ภายใต้กรอบการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้รับการดูแลด้วยนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมังคุดเสริมฤทธิ์ กระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ ควบคู่กับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยมังคุดเสริมฤทธิ์ และไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัส ส่งผลแนวโน้มเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตและสถานะสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพนวัตกรรมสุขภาพจากธรรมชาติของไทยในระดับสากล
รายงานฉบับนี้ยืนยันถึงความสำเร็จของผู้ป่วย HIV/AIDS ทั้งกลุ่มที่ไม่ใช้ยาต้านไวรัส และกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ยาต้านไวรัสต่อได้จากผลข้างเคียง ซึ่งสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตเป็นปกติและปลอดจากเชื้ออย่างต่อเนื่อง แม้หยุดใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO แล้ว รวมถึงผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคฉวยโอกาสอย่างมะเร็งในสมองและอวัยวะอื่น ๆ โดยผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการกระตุ้นสเต็มเซลล์ ให้ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เสื่อมสภาพ ควบคู่กับการเพิ่มสเต็มเซลล์ในเม็ดเลือดเพื่อสร้างเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมาก ช่วยจัดการเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV อย่างมุ่งเป้า รวดเร็ว และปลอดภัย นับเป็นการสร้างชีวิตใหม่ไร้ HIV ที่ไม่เคยมีงานวิจัยหรือนวัตกรรมใดทำได้มาก่อนตั้งแต่การค้นพบเชื้อ HIV ในปี 1983 และยังช่วยให้ผู้ป่วยมีภาวะย้อนวัยควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้การจัดการกับเซลล์ติดเชื้อ HIVเกิดจากประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ ในการกระตุ้น Killer T Cell ซึ่งสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยกลไกเดียวกันทำให้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCOช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับการย้อนวัย
ความสำเร็จครั้งนี้แสดงถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ที่มุ่งเน้นนำนวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์กระตุ้นของสเต็มเซลล์ สร้างภูมิคุ้มกันให้จัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย โดยการตีพิมพ์งานวิจัยในเวทีสากลช่วยเสริมความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตลาดและเสริมความเชื่อมั่นต่อธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติที่ไร้ผลข้างเคียง
นอกจากนี้บริษัทเดินหน้าผลักดันผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสู่ Health Innovation (นวัตกรรมด้านสุขภาพ) โดยใช้ผลงานวิจัยในการสร้างความเชื่อมั่น และขยายฐานไปสู่ผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ด้าน Immunity Innovation (นวัตกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน) เพื่อรองรับเทรนด์ของตลาดสุขภาพเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนผลประกอบการให้เติบโตในระยะยาว
“การเผยแพร่ผลงานครั้งนี้เป็นการตอกย้ำประสิทธิภาพของนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO และความสามารถของทีมงานวิจัยไทยในการพัฒนานวัตกรรมด้าน HIV/AIDS ที่สกัดจากธรรมชาติ โดยผลงานดังกล่าวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ และต่อยอดการขยายตลาด Health & Wellness ทั้งในและต่างประเทศ” ศ.ดร.พิเชษฐ์กล่าว