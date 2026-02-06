ผู้ถือหุ้น “JAS” โหวตผ่านอนุมัติ “โมโน สตรีมมิ่ง” เป็นที่ปรึกษาและให้บริการวางระบบคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศเวียดนาม

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JASจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือ (e-EGM)เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติผ่านการอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ คือ อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสัญญาที่ปรึกษาและให้บริการวางระบบการเผยแพร่คอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศเวียดนาม
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า “จากการที่ JAS HK (Jasmine International (Hong Kong) Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS ได้ลิขสิทธิ์เพิ่มในการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในประเทศเวียดนามไปแล้วนั้น ต่อมาได้ว่าจ้างให้ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “Monomax” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการวางระบบการเผยแพร่คอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศเวียดนาม โดยครอบคลุมการให้บริการด้านเทคนิคการออกอากาศ การให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ The Football Association Premier League Limited โดยมีระยะเวลารวมประมาณ 5 ปีครึ่ง หรือ 5 ฤดูกาลครึ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ครอบคลุมบางส่วนของฤดูกาล2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30 และ 2030/31ภายใต้สัญญาว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านภาพและเสียง สัญญาว่าด้วยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ด้านภาพและเสียง และสัญญาว่าด้วยการใช้ประโยชน์ของชุดคลิปไฮไลต์ของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศเวียดนาม รวมถึงการพัฒนาและบริหารระบบเชื่อมต่อข้อมูล การรายงานฐานสมาชิกผู้ให้บริการ และการทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ให้บริการเผยแพร่คอนเทนต์ในประเทศเวียดนาม”
เนื่องจาก บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือเท่ากับประมาณ 479,955,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 3/2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568