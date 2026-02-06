หุ้นแกว่งลงตามตปท. กังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอ-แรงขายหุ้นเทคฯกดดัน-รอผลเลือกตั้ง

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวลง ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรง และตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็เปิดมาปรับตัวลงตามกัน หลังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐมากขึ้น จากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายลัปดาห์ และตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้น
ขณะเดียวกันยังคงมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ออกมาต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ Sentiment หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในตลาดหุ้นไทยกดดันต่อดัชนี และยังอยู่ในช่วงรอติดตามผลผลการเลือกตั้ง
โดยให้แนวต้าน 1,350 จุด แนวรับ 1,320 จุด