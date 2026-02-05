FBI ทลาย Incognito Market ตลาดมืดค้ายา แกะรอยบล็อกเชนจับผู้ก่อตั้งจำคุก 30 ปี

ปิดฉากอาณาจักรยาเสพติดออนไลน์ระดับโลก! ศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก 30 ปี “Rui-Siang Lin” ผู้ก่อตั้ง “Incognito Market” ตลาดมืดขายยาเสพติดมูลค่ากว่า 105 ล้านดอลลาร์ หลัง FBI งัดไม้ตาย “วิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชน” เจาะทะลุเกราะอำพรางตัวตน มัดตัวแน่นหนาแม้พยายามใช้เทคนิค “Swap เหรียญ” เพื่อฟอกเงิน แฉพฤติกรรมสุดแสบทำ “Exit Scam” หักหลังลูกค้าขู่แบล็กเมลก่อนจนมุมคาเข้าสนามบิน JFK พร้อมถูกสั่งยึดทรัพย์คืนกว่า 3,500 ล้านบาท
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) แถลงความสำเร็จครั้งสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ เมื่อศาลแขวงแมนฮัตตันมีคำตัดสินลงโทษ นาย Rui-Siang Lin (หรือฉายาออนไลน์ “Pharoah”) ชาวไต้หวัน ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ Incognito Market แพลตฟอร์มตลาดมืดที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายยาเสพติด โดยสั่งจำคุกเป็นเวลา 30 ปี พร้อมคุมประพฤติอีก 5 ปี และสั่งยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,560 ล้านบาท)
จุดจบสายดาร์ก "บล็อกเชนไม่เคยโกหก"
คดีนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่ทำลายความเชื่อผิดๆ ของอาชญากรที่ว่า “คริปโทเคอร์เรนซีคือสวรรค์ของการฟอกเงิน” โดยนาย Lin ได้เปิด Incognito Market ตั้งแต่ตุลาคม 2563 จนถึงมีนาคม 2564 ทำรายได้มหาศาลจากการหักค่าธรรมเนียม 5% ในทุกธุรกรรมการค้ายาเสพติด แต่สุดท้ายกลับต้องจนมุมเพราะร่องรอยดิจิทัลที่ทิ้งไว้เอง
FBI เปิดเผยเบื้องหลังการแกะรอยสุดระทึกว่า แม้ Lin จะพยายามอำพรางเส้นทางการเงินด้วยการใช้บริการ “Swapping Service” เพื่อเปลี่ยน Bitcoin จากตลาดมืดให้เป็น Monero (XMR) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเป็นส่วนตัวสูง ก่อนโอนเข้าบัญชีเว็บเทรด (Exchange) ของตนเอง แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถ “Trace” หรือติดตามเส้นทางย้อนกลับได้จนพบความเชื่อมโยงมัดตัว ดังนี้
1.Wallet to Wallet : พบการโอนเงินจากกระเป๋าเงินของ Incognito ไปยังกระเป๋าส่วนตัวของ Lin
2.KYC คือจุดตาย : เงินจากกระเป๋าส่วนตัวถูกโอนเข้าบัญชีเว็บเทรดที่ Lin ใช้ “ใบขับขี่ไต้หวัน” ของจริงในการยืนยันตัวตน (KYC) พร้อมระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานจริง
3.หลักฐานมัดแน่น : อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ชุดเดียวกัน ถูกนำไปใช้จดทะเบียนโดเมนเนมกับ Namecheap เพื่อสร้างเว็บไซต์โปรโมต Incognito Market ทำให้ภาพจิ๊กซอว์ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงตัวเขาอย่างดิ้นไม่หลุด
แฉพฤติกรรม “Exit Scam” สุดแสบ
ก่อนจะถูกจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2024 ที่สนามบิน JFK นิวยอร์ก นาย Lin ได้ก่อวีรกรรมทิ้งทวนที่สร้างความเจ็บแค้นให้วงการตลาดมืด โดยในเดือนมีนาคม 2024 เขาได้ทำการปิดเว็บไซต์หนี (Exit Scam) และขโมยเงินของลูกค้าที่ฝากไว้ในระบบไปกว่า 1 ล้านดอลลาร์
ไม่เพียงเท่านั้น เขายังพยายาม “แบล็กเมล” ผู้ใช้งาน โดยขู่ว่าจะเปิดเผยประวัติการซื้อขายและที่อยู่กระเป๋าคริปโตฯ ของผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดต่อสาธารณะ หากไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ ซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจเย้ยกฎหมาย
รายได้พุ่งทะยานก่อนดิ่งลงนรก
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าความมั่งคั่งของ Lin เติบโตล้อไปกับความนิยมของ Incognito Market โดยยอดเงินฝากเข้าบัญชีเว็บเทรดของเขาพุ่งจากเพียง 63,000 ดอลลาร์ในปี 2564 ทะยานสู่ 4.2 ล้านดอลลาร์ ในปี 2566 และยังมีเงินอีก 4.5 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าอีกบัญชีในช่วงเวลาสั้นๆ
เทคโนโลยีอาจไม่ใช่เกราะกำบัง
อย่างไรก็ดี Jay Clayton อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตัน กล่าวทิ้งท้ายด้วยถ้อยคำที่เปรียบเสมือนคำเตือนไปยังอาชญากรทั่วโลกว่า “คำตัดสินในวันนี้คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุด คุณไม่สามารถหลบซ่อนในเงามืดของอินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไป... อินเทอร์เน็ต, การกระจายศูนย์ (Decentralization) หรือ บล็อกเชน ไม่ใช่ใบอนุญาตให้คุณเปิดธุรกิจค้ายาเสพติดได้”