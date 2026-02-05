บิทคอยน์ร่วงหนักหลุด $69,000 จับตาขาใหญ่ทุบราคา จ่อลงต่อ $50,000

บิทคอยน์ร่วงต่อเนื่องดิ่งเหวแตะระดับ 69,000 ดอลลาร์ ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ลบภาพตลาดกระทิงที่สั่งสมมาตั้งแต่ปลายปี 2567 จนหมดสิ้น นักลงทุนพอร์ตแตกยับกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในพริบตา ด้านกูรูจับพิรุธ "แรงขายปริศนา" จากฝั่งสหรัฐฯ ชี้ชัดเป็น "ปฏิบัติการทุบราคา" (Campaign Selling) ของขาใหญ่ที่ต้องการปล่อยของให้หมดตามเดดไลน์ กดดันกราฟจ่อหลุดแนวรับสำคัญ เล็งเป้าต่อไปที่ 50,000 ดอลลาร์
สัญญาณวิกฤต หลุด 7 หมื่นดอลล์ ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ย. 67
ข้อมูลจาก TradingView เผยให้เห็นภาพความเสียหายรุนแรงในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชีย เมื่อราคา Bitcoin (BTC) ร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ 69,100 ดอลลาร์ บนกระดาน Bitstamp ซึ่งถือเป็นการหลุดลงมาแตะโซน 60,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 หรือกว่า 15 เดือนที่ผ่านมา การเทขายระลอกนี้ส่งผลให้สัญญา Long (ขาขึ้น) ถูกล้างพอร์ต (Liquidation) คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 130 ล้านดอลลาร์ (ราว 4.6 พันล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ตามข้อมูลจาก CoinGlass
ความผันผวนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในตลาดคริปโตฯ แต่ยังลามไปถึงตลาดโลหะมีค่า โดยราคาทองคำร่วงลงแตะระดับ 4,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่โลหะเงิน (Silver) แกว่งตัวรุนแรงระหว่าง 73-90 ดอลลาร์ สะท้อนสภาวะ "หนีตาย" ของนักลงทุนทั่วโลก
จับตาแนวรับสุดท้าย "หลุด 69K" เจอกัน 50K
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในจุด "วัดใจ" โดยระดับ 69,000 ดอลลาร์ ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย หากรับไม่อยู่ มีโอกาสสูงที่จะเกิด Panic Sell รอบใหม่ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 สัปดาห์ รอรับอยู่ด้านล่างเพียงเล็กน้อย แต่หากแนวนั้นพังทลาย เป้าหมายถัดไปที่นักเทรดมองไว้อาจลงลึกถึงระดับ 50,000 ดอลลาร์
ทฤษฎีสมคบคิด "ใครทุบ? และทุบทำไม?"
Alistair Milne ผู้ประกอบการคริปโตชื่อดัง และ Peter Brandt เทรดเดอร์ระดับตำนาน เห็นตรงกันว่าการร่วงลงครั้งนี้ "ไม่ปกติ" โดย Brandt ระบุว่าบิทคอยน์กำลังตกเป็นเหยื่อของ "Campaign Selling" หรือการจงใจเทขายอย่างเป็นระบบ ขณะที่ Milne เสริมว่า "มีรายใหญ่ระดับมหึมากำลังเทของตามเดดไลน์" โดยเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับการเทขายบิทคอยน์ของรัฐบาลเยอรมนีในอดีต ซึ่งเป็นการส่งเหรียญให้โต๊ะ OTC ทุบขายโดยไม่สนราคาตลาด
สัญญาณจากสหรัฐฯ Coinbase Premium ติดลบหนัก
หลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าแรงขายมาจากฝั่งสหรัฐฯ คือดัชนี Coinbase Premium (ส่วนต่างราคาระหว่าง Coinbase กับ Binance) ที่ดิ่งลงต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ตามการวิเคราะห์ของ Nic Puckrin จาก Coin Bureau ซึ่งระบุว่าค่าพรีเมียมที่ติดลบหนักกว่าช่วงกำแพงภาษี (Liberation Day) สะท้อนว่าความต้องการซื้อในสหรัฐฯ เหือดแห้ง และแรงขายจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าค่านี้จะกลับตัว
สอดคล้องกับมุมมองของ Charles Edwards จากกองทุน Capriole Investments ที่ชี้ว่า "วาฬรุ่นเก๋า" (OG Whales) กำลังเทขายทำกำไรเหมือนกับว่าราคาบิทคอยน์อยู่ที่จุดสูงสุดตลอดกาล ทั้งที่ราคาจริงร่วงลงมาหนักมากแล้ว
ทั้งนี้การที่ตลาด Bitcoin กำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดในรอบปี แรงขายปริศนาจากวาฬใหญ่และสัญญาณลบจากฝั่งสหรัฐฯ กำลังกดดันให้ราคาสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดแนวรับทางจิตวิทยา หากไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงที่โซน 69,000 ดอลลาร์ นรกขุมต่อไปที่ 50,000 ดอลลาร์ อาจเปิดรอรับนักลงทุนอยู่ไม่ไกล.