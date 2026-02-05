xs
บิทคอยน์ร่วงหนักหลุด $69,000 จับตาขาใหญ่ทุบราคา จ่อลงต่อ $50,000

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บิทคอยน์ร่วงต่อเนื่องดิ่งเหวแตะระดับ 69,000 ดอลลาร์ ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ลบภาพตลาดกระทิงที่สั่งสมมาตั้งแต่ปลายปี 2567 จนหมดสิ้น นักลงทุนพอร์ตแตกยับกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในพริบตา ด้านกูรูจับพิรุธ "แรงขายปริศนา" จากฝั่งสหรัฐฯ ชี้ชัดเป็น "ปฏิบัติการทุบราคา" (Campaign Selling) ของขาใหญ่ที่ต้องการปล่อยของให้หมดตามเดดไลน์ กดดันกราฟจ่อหลุดแนวรับสำคัญ เล็งเป้าต่อไปที่ 50,000 ดอลลาร์

สัญญาณวิกฤต หลุด 7 หมื่นดอลล์ ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ย. 67

ข้อมูลจาก TradingView เผยให้เห็นภาพความเสียหายรุนแรงในช่วงการซื้อขายฝั่งเอเชีย เมื่อราคา Bitcoin (BTC) ร่วงลงทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ 69,100 ดอลลาร์ บนกระดาน Bitstamp ซึ่งถือเป็นการหลุดลงมาแตะโซน 60,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 หรือกว่า 15 เดือนที่ผ่านมา การเทขายระลอกนี้ส่งผลให้สัญญา Long (ขาขึ้น) ถูกล้างพอร์ต (Liquidation) คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 130 ล้านดอลลาร์ (ราว 4.6 พันล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง ตามข้อมูลจาก CoinGlass

กราฟราคา BTC/USD ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง แหล่งที่มา: Cointelegraph/TradingView
ความผันผวนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในตลาดคริปโตฯ แต่ยังลามไปถึงตลาดโลหะมีค่า โดยราคาทองคำร่วงลงแตะระดับ 4,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่โลหะเงิน (Silver) แกว่งตัวรุนแรงระหว่าง 73-90 ดอลลาร์ สะท้อนสภาวะ "หนีตาย" ของนักลงทุนทั่วโลก

จับตาแนวรับสุดท้าย "หลุด 69K" เจอกัน 50K

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในจุด "วัดใจ" โดยระดับ 69,000 ดอลลาร์ ถือเป็นปราการด่านสุดท้าย หากรับไม่อยู่ มีโอกาสสูงที่จะเกิด Panic Sell รอบใหม่ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 สัปดาห์ รอรับอยู่ด้านล่างเพียงเล็กน้อย แต่หากแนวนั้นพังทลาย เป้าหมายถัดไปที่นักเทรดมองไว้อาจลงลึกถึงระดับ 50,000 ดอลลาร์

การชำระบัญชี Crypto ที่มา: CoinGlass
ทฤษฎีสมคบคิด "ใครทุบ? และทุบทำไม?"

Alistair Milne ผู้ประกอบการคริปโตชื่อดัง และ Peter Brandt เทรดเดอร์ระดับตำนาน เห็นตรงกันว่าการร่วงลงครั้งนี้ "ไม่ปกติ" โดย Brandt ระบุว่าบิทคอยน์กำลังตกเป็นเหยื่อของ "Campaign Selling" หรือการจงใจเทขายอย่างเป็นระบบ ขณะที่ Milne เสริมว่า "มีรายใหญ่ระดับมหึมากำลังเทของตามเดดไลน์" โดยเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับการเทขายบิทคอยน์ของรัฐบาลเยอรมนีในอดีต ซึ่งเป็นการส่งเหรียญให้โต๊ะ OTC ทุบขายโดยไม่สนราคาตลาด

กราฟราคา XAG/USD รายวัน แหล่งที่มา: Cointelegraph/TradingView
สัญญาณจากสหรัฐฯ Coinbase Premium ติดลบหนัก

หลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าแรงขายมาจากฝั่งสหรัฐฯ คือดัชนี Coinbase Premium (ส่วนต่างราคาระหว่าง Coinbase กับ Binance) ที่ดิ่งลงต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ตามการวิเคราะห์ของ Nic Puckrin จาก Coin Bureau ซึ่งระบุว่าค่าพรีเมียมที่ติดลบหนักกว่าช่วงกำแพงภาษี (Liberation Day) สะท้อนว่าความต้องการซื้อในสหรัฐฯ เหือดแห้ง และแรงขายจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าค่านี้จะกลับตัว

กราฟราคา BTC/USDT รายวัน แหล่งที่มา: CW/X
สอดคล้องกับมุมมองของ Charles Edwards จากกองทุน Capriole Investments ที่ชี้ว่า "วาฬรุ่นเก๋า" (OG Whales) กำลังเทขายทำกำไรเหมือนกับว่าราคาบิทคอยน์อยู่ที่จุดสูงสุดตลอดกาล ทั้งที่ราคาจริงร่วงลงมาหนักมากแล้ว

กราฟราคา BTC/USD ในรอบ 1 สัปดาห์ พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200EMA) ที่มา: Cointelegraph/TradingView
ทั้งนี้การที่ตลาด Bitcoin กำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดในรอบปี แรงขายปริศนาจากวาฬใหญ่และสัญญาณลบจากฝั่งสหรัฐฯ กำลังกดดันให้ราคาสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดแนวรับทางจิตวิทยา หากไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงที่โซน 69,000 ดอลลาร์ นรกขุมต่อไปที่ 50,000 ดอลลาร์ อาจเปิดรอรับนักลงทุนอยู่ไม่ไกล.

ดัชนี Coinbase Premium แหล่งที่มา: Nic Puckrin/X

