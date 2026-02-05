หุ้นปิดลบ 0.31 จุด เจอ DELTA-ADVANC ถ่วง สลับ PTT-GULF ช่วยพยุง จับตาโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,346.23 จุด ลดลง 0.31 จุด (-0.02%) มูลค่าซื้อขาย 57,388.58 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีแกว่งตัวออกข้าง โดยทำจุดสูงสุด 1,351.98 จุด และจุดต่ำสุด 1,338.32 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 247 หลักทรัพย์ ลดลง 174 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 244 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบจำกัด โดยถูกดดันจากหุ้น DELTA ปรับลงตามหุ้นเทคโนโลยีโลกเมื่อคืนนี้ปรับฐาน รวมทั้งแรงขายทำกำไร ADVANC ที่เร่งตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ตัวอื่น ๆ ช่วยประคองดัชนีไว้ได้ระดับหนึ่ง อาทิ PTT GULF CPALL BDMS ขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลการเลือกตั้ง 8 ก.พ. นี้ ซึ่งระยะสั้นหลัง SET ปรับตัวขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ Valuation เริ่มตึงตัว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งออกด้านข้างในกรอบจำกัดรอปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน แนะติดตามปัจจัยต่างประเทศที่มีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปิดเผยผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังจากราคาหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว หากผลประกอบการและแนวโน้มไม่เป็นไปตามคาดอาจมีแรงขายทำกำไรออกมา ทำให้เห็นราคาหุ้นเทคฯ ค่อนข้างเหวี่ยง
โดยให้กรอบแนวรับ 1,338 จุด ถัดไป 1,327 จุด และแนวต้าน 1,348 จุด ถัดไป 1,352 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 6,900.66 ล้านบาท ปิดที่ 367.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 6,235.92 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,307.94 ล้านบาท ปิดที่ 12.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,879.63 ล้านบาท ปิดที่ 202.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,581.32 ล้านบาท ปิดที่ 50.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท