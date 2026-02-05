ทีทีบีลุ้นสินเชื่อรายใหญ่-SMEโต1-2%-โฟกัส3กลุ่มหลัก'สุขภาพ-อาหาร-ท่องเที่ยว'

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB) เปิดเผยว่า ในปีนี้ธนาคารคาดการณ์พอร์ตสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และเอสเอ็มอีจะเพิ่มขึ้นแตะ 4.5-4.6 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 1-2% โดยจะให้น้ำหนักกับกลุ่มธุรกิจสุขภาพ อาหาร และโรงแรม ขณะที่แนวโน้มสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)นั้น ธนาคารยังมีการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมาต่อเนื่อง จึงอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
"แม้ว่าภาพรวเศรษฐกิจในปีนี้จะยังมีความท้าทายสูง ฟื้นตัวช้า แต่ธนาคารก็ยังมั่นใจว่าจะสินเชื่อจะเติบโตได้บ้างโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังมีศักยภาพเติบโตได้อย่างสุขภาพ อาหาร หรือโรงแรม ไปพร้อมการให้สินเชื่ออย่างมีความระมัดระวังก็จะทำให้ยังสามารถเติบโตได้ ส่วนกรณีที่ภาครัฐลดเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เหลือ 0.32% ต่อปี จากเดิม 0.46% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปีนั้น เพื่อสนับสนุนผู้ประการSME ผ่านโครงการ SMEs Credit Boost นั้น ช่วยเพิ่มสินเชื่อในระบบมากขึ้น โดยTTB พร้อมสนับสนุนโครงการดังกล่าวผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเช่นกัน"
**เปิดตัวบริการใหม่หนุนเทรดไฟแนนซ์ไทย-จีน**
พร้อมกันนั้น ล่าสุด ทีทีบีได้เปิดตัว"บริการโอนเงินหยวนแบบเต็มจำนวน สำหรับลูกค้านิติบุคคล” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 300 บาทต่อรายการ โดยมีจุดเด่นคือ คู่ค้าจีนจะได้รับเงินครบเต็มจำนวน ผ่านแพลตฟอร์ม ttb business one (จากปกติค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ 1,200 บาทต่อรายการ) บริการดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนโดยไม่ต้องโอนเผื่อ พร้อมตรวจสอบสถานะการโอนได้แบบเรียลไทม์ สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล ประธานกลุ่ม บริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB กล่าวว่า ธนาคารคาดการณ์บริการฯดังกล่าวจะช่วยเพิ่มยอดสินเชื่อสำหรับทำธุรกิจไทย-จีนในปีนี้เติบโตสูงถึง50% จากปีก่อนที่ 1-1.5หมื่นล้านบาท เป็น 2 หมื่นล้านบาท สัดส่วน Trade Finance ธุรกิจไทย-จีนปีนี้จะเพิ่มเป็น 25% ของธุรกรรมTrade Finance รวม จากปัจจุบันอยู่ที่ 20% ทั้งนี้ ปี2569การค้าระหว่างไทยกับจีนมีการเติบโตสูงถึง 26.7% โดยกลุ่มลูกค้า SME มีสัดส่วนการนำเข้าจากจีนสูงถึง 46.7% จากบริบททางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือทางการเงินที่ดีในกรณีทีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้