สหกรณ์ออมทรัพย์ถล่มหุ้น THAI / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน รุ่นแรก 6,600 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 25% ของหุ้นที่แปลงหนี้เป็นทุนทั้งหมดใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งพ้นระยะเวลาห้ามขาย ได้ถูกเทขายออก จนกดดันให้ราคาหุ้น THAI ทรุดฮวบ สร้างจุดต่ำสุดใหม่นับจากกลับเข้ามาซื้อขายเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568
หุ้นจาการแปลงหนี้เป็นทุนและหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 4.48 สตางค์ มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 25,000 ล้านหุ้น โดยตลาดหลักทรัพย์กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาห้ามขายหรือไซเล้นท์พีเรียด เป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงแรกหุ้นสัดส่วน 25% กำหนดระยะเวลาห้ามขาย 6 เดือน และอีก 75% หรือหุ้นอีกจำนวนประมาณ 19,000 ล้านหุ้น ห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 4 สิงหาคม 2568
หุ้นจำนวน 6,600 ล้านหุ้น สามารถขายได้ นับจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนักลงทุนที่ถือหุ้น THAI อยู่ โดยเฉพาะบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์นับสิบแห่งจึงถือโอกาส แห่กันชิงขายหุ้นออกมาเมื่อเปิดการซื้อขาย ทำให้ราคาหุ้นดิ่งลงทันที และเปิดตลาดที่ราคา 5.25 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด
ก่อนกระเตื้องขึ้น และปิดการซื้อขายที่ 6 บาท ลดลง 1 บาท มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 2,758 ล้านบาท
จากราคาที่เคยพุ่งทะยานไปสูงสุดที่ 19.40 บาท หุ้น THAI ร่วงลงสร้างจุดต่ำสุดที่ 5.25 บาท โดยถูกกระหน่ำด้วยแรงขายจากหุ้นที่ปลดล็อกหุ้นที่เกิดจาการแปลงหนี้เป็นทุน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่สนใจหุ้น THAI และรอจังหวะช้อนซื้อในราคาต้นทุนต่ำ ได้โอกาสทยอยเข้ามาเก็บหุ้น จนราคากระเตื้องขึ้น
ราคาหุ้น THAI ในระดับ 6 บาท หรือต่ำกว่า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ถือว่า เป็นราคาที่มีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่แนวโน้มผลดำเนินงานบริษัทยังสดใส และสามารถซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวได้
ราคาหุ้นที่ถูกทบรูดลงไปที่ 5.25 บาท จึงเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้น เพราะนักลงทุนแย่งกันซื้อ
แต่หุ้น THAI ยังไม่พ้นวิบากกรรม และการปรับฐานอาจยังไม่สะเด็ด เพราะในอีก 6 เดือนข้ามหน้า หรือวันที่ 4 สิงหาคมนี้ หุ้นที่อยู่ในช่วงระยะเวลาห้ามขายอีกประมาณ 19,000 ล้านหุ้น จะพ้นจากช่วงเวลาห้ามขาย แรงขายมหาศาลจึงจะโถมเข้ามาอีกระลอก
นักลงทุนคงไม่กล้าไล่ราคาหุ้นขึ้นไปสูง เพราะรู้ว่า มีปัจจัยลบรออยู่ และอาจรอเวลาซื้อหุ้นราคาถูกอีกรอบ ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้
ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ในเชิงลบ เกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของ THAI แต่ราคาหุ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้าคงไม่สดใส เพราะมีแรงกดดันจากหุ้นที่อยู่ในช่วงไซเล้นท์พีเรียดจำนวน 19,000 ล้านหุ้นอยู่
ส่วนหุ้นที่พ้นจากช่วงไซเล้นท์พีเรียดรุ่นแรก 6,600 ล้านหุ้น แรงขายยังไม่หมด และถ้าราคาหุ้นดีดตัวขึ้นแรง อาจกระตุ้นให้เกิดการถล่มขายต่อ
หุ้น THAI ช่วง 6 เดือนข้างหน้า ถูกตรึงให้ขยับขึ้นลงในกรอบจำกัด เว้นแต่จะมีข่าวดีชิ้นใหญ่เข้ามากระตุ้นการเก็งกำไรเท่านั้น
นักลงทุนรายย่อยจำนวน 1.32 แสนคนที่ถือหุ้น THAI และติดหุ้นต้นทุนสูง ต้องทนถือหุ้นต่อไปอีกพักใหญ่ เพราะราคาหุ้นคงยังไม่วิ่งไปไหน จนกว่าวิบากกรรมหุ้นที่เกิดจากแปลงหนี้เป็นทุนจะปลดล็อก หลุดจากไซเล้นท์พีเรียดทั้งหมด
โบรกเกอร์หลายสำนัก หันกลับมาแนะนำให้ซื้อหุ้น THAI โดยประเมินว่า ราคาปรับตัวลงสู่จุดที่น่าสนใจ แต่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรีบร้อนช้อนซื้อ
เพราะแรงขายจากหุ้นต้นทุนต่ำที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ทั้งรุ่นแรกจำนวน 6,600 ล้านหุ้น และรุ่นสองอีก 19,000 ล้านหุ้น จะสะกดหุ้น THAI จนโงหัวไม่ขึ้นอีกพักใหญ่ทีเดียว