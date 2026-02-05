บล.ทิสโก้ ให้น้ำหนักรัฐบาลขั้วเดิมเก็ง Fund Flow จ่อไหลเข้าหลังเลือกตั้ง หนุน SET ใกล้ 1,400 จุด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ มองการเมืองในประเทศจะมีความชัดเจนหลังการเลือกตั้ง โดยไม่คาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครั้งนี้จะใช้เวลานานเหมือนครั้งก่อน ทำให้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่ตลาดหุ้นไทยจะตอบสนองเชิงบวก (Post-election Rally) อิงจากสถิติในอดีตบ่งชี้ว่า SET Index ในช่วง 2-4 สัปดาห์หลังเลือกตั้งมักให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย +1.2% ถึง +2.3% และมีโอกาสปรับขึ้นราว 67-80% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มักปรับขึ้นและ Outperform ตลาดหลังเลือกตั้ง คือ กลุ่ม FIN, MEDIA, PROP และ CONS
ทิศทางเงินทุนต่างชาติเริ่มมีสัญญาณบวก โดยซื้อสุทธิ 2 เดือนติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ความไม่แน่นอนต่างๆ ของ "ทรัมป์" และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หนุนกระแสเงินทุนต่างประเทศโยกกลับเข้ามาในตลาดภูมิภาคเอเชีย บล.ทิสโก้ มองโอกาสจะไหลเข้าหุ้นไทยต่อเนื่อง จาก (1) หุ้นไทยยัง Laggard หุ้นต่างประเทศมาก ขณะที่ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยไม่แพง และมีปันผลที่ดี 4% (2) ผลการเลือกตั้งคาดจะสร้างความชัดเจนทางการเมือง มีรัฐบาลใหม่เข้ามาเดินหน้าประเทศต่อ หนุนความเชื่อมั่น และ (3) ความกังวลเกี่ยวกับ MSCI ที่อาจลดน้ำหนักหุ้นอินโดนีเซียทั้งหมดออกจากดัชนี MSCI Emerging Markets และอาจปรับลดสถานะหุ้นอินโดนีเซียสู่ตลาดชายขอบ (Frontier Market) อาจหนุนให้มีเม็ดเงินทุนต่างประเทศเบนเข็มออกจากหุ้นอินโดนีเซียเข้ามาในหุ้นไทย
สำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/68 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ แม้ภาพรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเกือบเท่าตัว YoY แต่หลัก ๆ มาจากฐานกำไรที่ต่ำในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เพราะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวมีรายการพิเศษกดดัน ขณะที่ QoQ คาดกำไรโดยรวมแค่ทรงตัว ทำให้การประกาศผลประกอบการไตรมาสนี้ไม่น่าตื่นเต้น
ด้านแนวโน้ม SET EPS ยังมีทิศทางปรับลงอยู่และทำจุดต่ำใหม่ ล่าสุดตลาดประเมินอยู่ 90.1 บาท และ 94.5 บาทสำหรับปี 2569 และ 2570 ตามลำดับ ถึงแม้ บล.ทิสโก้ ไม่คาดว่า SET EPS จะมี Downside จากระดับปัจจุบันมากนัก แต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นแนวโน้ม SET EPS อยู่ในทิศทางปรับขึ้น Upside ของตลาดหุ้นไทยก็คงไม่ได้ไปไกลกว่าระดับ 1,400 จุดได้มากนัก
อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นปันผลยังฝากความหวังได้ จากการศึกษาความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มปันผลสูง (SETHD) ในช่วงเดือน ก.พ. ของทุกปีมักจะ Outperform ตลาดโดยมีความเป็นไปได้สูงถึง 82% และให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยดีกว่า SET Index +1.3% (Max. = +3.8%, Min. = -1.6%)
บล.ทิสโก้ มองว่าตลาดหุ้นไทยจะค่อย ๆ ตอบรับเชิงบวกเมื่อภาพการเมืองหลังการเลือกตั้งมีความชัดเจน ผสานกับเงินต่างชาติมีแนวโน้มไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของทรัมป์ ให้ 3 ธีมหุ้นน่าสนใจในระยะสั้น คือ
(1) หุ้นเก็งผลเลือกตั้งรับรัฐบาลใหม่ แนะนำ BJC, MTC, STECON, WHA
(2) หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาอยู่ในโซนต่ำรับกระแสเงินทุนไหลเข้า แนะนำ CRC, TRUE
(3) กลุ่มหุ้นปันผลดี (SETHD) ชอบ AP, BBL
ดังนั้น หุ้นเด่นที่แนะนำในเดือน กุมภาพันธ์ คือ AP, BBL, BJC, CRC, MTC, STECON, TRUE และ WHA ด้านแนวรับสำคัญของ SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,280-1,300 จุด และแนวต้านสำคัญที่ 1,350 จุด และ 1,380-1,400 จุด ตามลำดับ
สำหรับฉากทัศน์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งและทิศทางการตอบสนองของตลาด แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 พรรคประชาชนชนะเลือกตั้ง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สำเร็จ (ให้น้ำหนักปานกลาง) แม้พรรคประชาชนจะชนะเลือกตั้ง ได้คะแนนเสียงมากที่สุด แต่ไม่ถึง 250 เสียง ทำให้ต้องจับมือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาล โดยจะใช้เวลาต่อรองช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงของแต่ละพรรคการเมือง ทั้งนี้แม้ผลการเลือกตั้งชัดเจนแล้ว แต่ตลาดอาจไม่ตอบสนองทางบวกมากนัก เนื่องจากนโยบายของพรรคประชาชนส่วนใหญ่เน้นการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางเป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จะเพิ่มความไม่แน่นอนเชิงนโยบายจากภาครัฐ และภาระหนี้สาธารณะ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้การจัดทำงบประมาณปี 71 มีความล่าช้า เพิ่มแรงกดดันให้ตลาดอาจกลับมาผันผวนได้ง่าย
กรณีที่ 2 พรรคประชาชนชนะเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้ (ให้น้ำหนักมากที่สุด) คาดพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงอันดับ 2 อย่างพรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทน และน่าจะจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ได้ง่ายกว่า คาดตลาดจะตอบสนองในทางบวกมากกว่ากรณีที่ (1) คาดหวังความต่อเนื่องของโนบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ขณะที่การจัดทำงบประมาณปี 71 ที่อาจล่าช้าน่าจะบริหารจัดการได้ให้มีความล่าช้าไม่น่าเกิน 3 เดือน
กรณีที่ 3 พรรคภูมิใจไทยพลิกล็อกชนะเลือกตั้ง และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล (ให้น้ำหนักน้อยที่สุด) คาดจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมีความราบรื่น จับขั้วได้ง่าย ทำให้ได้รัฐบาลใหม่ภายในไตรมาส 2/69 กรณีนี้ตลาดจะตอบสนองทางบวกมากที่สุด เพราะนอกจากจะมีความต่อเนื่องของนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลน่าจะมีเสถียรภาพมากด้วย นอกจากนี้ โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีน่าจะออกมาโดยคำนึงถึงการทำงานตามนโยบายมากกว่าโควต้าของพรรคการเมือง