แสนสิริ ปักหมุด'นาราสิริ'4ทำเล23,000ล.ดันพอร์ตโครงการLuxury แนวราบโต45%

แสนสิริ ประกาศแผนลงทุนบ้านลักซ์ชัวรีแนวราบ ครอบคลุม Strategic Luxury Zone ที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ บน 4 ทำเล กรุงเทพกรีฑา-บรมราชชนนี-บางนา-พหล วัชรพล มูลค่า 23,000 ล้านบาท เตรียมเปิดให้เข้าชมโครงการแบบ Private Viewing ครั้งแรก “นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา” 65–120 ล้านบาท 28 ก.พ. และ “นาราสิริ บรมราชชนนี” 55–120 ล้านบาท 14-15 มี.ค.
น.ส.ศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ เตรียมรุกตลาดอสังหาฯลักซ์ชัวรีต่อเนื่องกับแบรนด์ไฮไลท์ ‘นาราสิริ’ เพื่อสานต่อความสำเร็จ ในบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีที่มี legacy ยาวนานกว่า 20 ปี หลังจากที่นาราสิริ พหล-วัชรพล และ นาราสิริ บางนา สร้างยอดขายแล้วกว่า 40% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด
ทั้งนี้ แสนสิริ มุ่งออกแบบให้แต่ละโครงการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยยึดแนวคิด Timeless Design ซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์นาราสิริ ที่แสนสิริ มั่นใจว่า 2 โครงการไฮไลท์ล่าสุด นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา และ นาราสิริบรมราชชนนี จะตอบโจทย์ลูกค้าระดับ UHNWIs ที่มีความต้องการและรสนิยมได้อย่างลงตัว ปัจจุบัน นาราสิริ พร้อมให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ววันนี้ ครอบคลุมถึง 4 ทำเล ฝั่งตะวันออก คือ โครงการนาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา และทำเลกรุงเทพตะวันตก คือ นาราสิริ บรมราชชนนี
โดย นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา Rare Item เป็นหนึ่งเดียวในย่านกรุงเทพกรีฑา โดยโครงการมีมูลค่าสูงสุดของงานคราฟท์และส่วนกลางกว่า 7 ไร่ เพียง 94 ยูนิต ราคา 65–120 ล้านบาท บน Sansiri Krungthep Kreetha Communityกว่า 500 ไร่ นับเป็น New Ultra Luxury Zone ศูนย์กลางของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่มีดีมานด์สูง เดินทางเข้า-ออกเมืองสะดวก ใกล้โรงเรียนนานาชาติ ชั้นนำ อัตราการเติบโตสูงถึง 150% ในช่วงระยะเวลา 10 ปี พร้อมผลตอบแทนปล่อยเช่าสูง 7-9% ย่านที่อยู่อาศัยของเหล่า High-Net-Worth Families
ขณะที่ นาราสิริ บรมราชชนนี คือ โครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีภายใต้พอร์ต Sansiri Luxury Collection ในฝั่งธนฯ พลิกโฉม Landscape ใหม่บนถนนบรมราชชนนี เอ็กซ์คลูซีฟเพียง 77 ยูนิต ราคา 55–120 ล้านบาท ส่วนโครงการ นาราสิริ พหล-วัชรพล มีส่วนกลาง 6 ไร่ ระดับราคา 45-90 ล้านบาท ทำเลศักยภาพ ศูนย์กลางการคมนาคมแห่งใหม่ อัตราการเติบโตจากถนนตัดใหม่เทพรักษ์-พหลโยธิน-ดอนเมืองเชื่อมฝั่งตะวันออกกับสนามบินดอนเมือง พร้อมผลตอบแทนปล่อยเช่าสูง 5.6-8% และโครงการ นาราสิริ บางนา กม.10 ใน SANSIRI 10 EAST ลักซ์ชัวรีคอมมูนิตี้ในย่านบางนา ส่วนตัวเพียง 56 ครอบครัว ราคา 60-150 ล้านบาท
“แสนสิริ ยังเดินหน้าขยายโครงการแนวราบ ภายใต้พอร์ต Sansiri Luxury Collection ในปีนี้ รวม 3 โครงการ มูลค่า14,500 ล้านบาท ซึ่งจะผลักดันให้พอร์ตบ้านหรูเติบโตกว่า 45% โดยโครงการดังกล่าวเตรียมเปิดตัวในครึ่งปีแรก ได้แก่ นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา และ โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์บูก้าน ใน Sansiri Krungthep Kreetha Community และ นาราสิริ บรมราชชนนี”