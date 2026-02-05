หุ้นปิดเช้าลบ 7.63 จุด แรงขาย DELTA-ADVANC กดดัน สลับซื้อกลับ THAI-กลุ่มพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,338.91 จุด ลดลง 7.63 จุด (-0.57%) มูลค่าซื้อขายราว 32,345 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดสูงสุด 1,348.31 จุด และจุดต่ำสุด 1,338.32 จุด
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย โดยที่มีปัจจัยกดดันจากแรงขาย DELTA ตาม Sentiment หุ้นเทคโนโลยีโลกที่ถูกเทขายออกมา และแรงขายทำกำไร ADVANC หลังจากเมื่อวานขึ้นมามาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงซื้อกลับหุ้น THAI และแรงซื้อกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น แต่ภาพรวมนักลงทุนอาจยังรอติดตามผลการเลือกตั้งในช่วงวันอาทิตย์นี้ ทำให้ดัชนีกลับมาพักตัว
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,350 จุด แนวรับ 1,330 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,924.28 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,346.21 ล้านบาท ปิดที่ 368.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,545.14 ล้านบาท ปิดที่ 12.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,606.96 ล้านบาท ปิดที่ 200.00 บาท ลดลง 9.00 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,473.98 ล้านบาท ปิดที่ 6.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท